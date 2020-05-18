В Хабаровске осудили участника террористической организации

ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд в Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за участие в международной террористической организации и призывы к совершению террористических преступлений, сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю в понедельник.

Установлено, что в июне 2019 года 46-летний хабаровчанин добровольно вступил в ряды международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* для участия в ее деятельности. На личной странице в социальной сети " Одноклассники " он разместил в открытом доступе видеоролик, содержащий призывы к участию в террористической деятельности, оказанию финансовой помощи террористам, а также распространению идей "джихада" против правительственных войск Сирии

Следователи УФСБ России по Хабаровскому краю возбудили в отношении него уголовное дело по статьям "участие в деятельности террористической организации" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

"Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также запретил ему в течение двух лет после выхода из заключения размещать обращения и другие материалы в сети. Приговор вступил в законную силу.