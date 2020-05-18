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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T04:15
https://ria.ru/20200518/1571590555.html
Русгидро перечислило 50 миллионов рублей на медсредства для ДФО
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РИА Новости

Русгидро перечислило 50 миллионов рублей на медсредства для ДФО

04:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Русгидро перечислило 50 миллионов рублей на медсредства для Дальнего Востока, сообщает пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания".
"Русгидро оказало помощь регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусной инфекцией. Компания перечислила 50 миллионов рублей в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), который осуществляет централизованную поставку медицинских средств и оборудования в регионы в рамках реализации программы по борьбе с распространением COVID-19 на территории ДФО", - говорится в сообщении.
Медикам 11 регионов Дальнего Востока передаются 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч пар защитных очков, 408 тысяч респираторов и 200 тысяч медицинских перчаток.
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Программа помощи Хабаровскому, Камчатскому, Приморскому, Забайкальскому краям, Якутии,Чукотскому АО, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям и Бурятии реализуется ФРДВ совместно с крупными российскими компаниями, говорится в сообщении.
"Дополнительно направлены финансовые средства Камчатскому краю, Магаданской области, ЕАО, Бурятии и Забайкалью для закупки медицинского оборудования в региональные больницы, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19", - говорится в сообщении.
Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная "Северная", ТЭЦ "Восточная", Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.
"Приморская генерация" обслуживает 108 километров тепловых сетей во Владивостоке, 119 километров – в Артеме и 50 километров – в Партизанске.
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