Русгидро перечислило 50 миллионов рублей на медсредства для ДФО

"Русгидро оказало помощь регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусной инфекцией. Компания перечислила 50 миллионов рублей в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), который осуществляет централизованную поставку медицинских средств и оборудования в регионы в рамках реализации программы по борьбе с распространением COVID-19 на территории ДФО", - говорится в сообщении.