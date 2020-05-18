Более 90 человек в подмосковных домах престарелых болеют COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Очаги заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в трех домах престарелых в Подмосковье, болеют более 90 человек, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Всего в трех учреждениях заболело более 90 человек — это сотрудники и пациенты. Сотрудники были сразу изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Всех тяжелых пациентов из тех, кто проживал в доме престарелых, мы госпитализировали. Таких пять человек", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант". Очаги заболевания в социальных учреждениях возникли, хотя изначально были приняты все меры, чтобы не допустить распространения там инфекции.
Стригункова отметила, что все сотрудники домов престарелых работают в них по двухнедельным сменам, перед выходом на смену они обязательно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.
"Наши врачи приезжают к проживающим в домах престарелых, проводят осмотр, наблюдают за состоянием здоровья. Если поднимается температура или проявляются какие-то клинические симптомы, мы обязательно госпитализируем в больницу", - уточнила она.
По словам министра, в детских домах очагов не было, воспитанники учреждений находятся на самоизоляции, не посещают никаких мероприятий.
"Детские дома у нас все "чистые". Таких учреждений у нас 10, там чуть больше 400 воспитанников. Мы стараемся не допустить туда заноса инфекции", - сказала она в интервью.
Всего в Подмосковье, по данным на 17 мая, 27 тысяч выявленных случаев заболевания новым типом коронавируса. Уже более 3 тысяч человек выздоровели, скончались 268.
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