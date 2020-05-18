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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T04:14
https://ria.ru/20200518/1571590524.html
Более 90 человек в подмосковных домах престарелых болеют COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/153076/33/1530763305_0:285:5472:3363_1036x0_80_0_0_4a41a0ec28b18411ba1c752a707112a1.jpg
РИА Новости

Более 90 человек в подмосковных домах престарелых болеют COVID-19

04:14 18.05.2020
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CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина
CC0 / beejees /
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Очаги заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в трех домах престарелых в Подмосковье, болеют более 90 человек, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Всего в трех учреждениях заболело более 90 человек — это сотрудники и пациенты. Сотрудники были сразу изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Всех тяжелых пациентов из тех, кто проживал в доме престарелых, мы госпитализировали. Таких пять человек", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант". Очаги заболевания в социальных учреждениях возникли, хотя изначально были приняты все меры, чтобы не допустить распространения там инфекции.

Стригункова отметила, что все сотрудники домов престарелых работают в них по двухнедельным сменам, перед выходом на смену они обязательно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.
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"Наши врачи приезжают к проживающим в домах престарелых, проводят осмотр, наблюдают за состоянием здоровья. Если поднимается температура или проявляются какие-то клинические симптомы, мы обязательно госпитализируем в больницу", - уточнила она.
По словам министра, в детских домах очагов не было, воспитанники учреждений находятся на самоизоляции, не посещают никаких мероприятий.
"Детские дома у нас все "чистые". Таких учреждений у нас 10, там чуть больше 400 воспитанников. Мы стараемся не допустить туда заноса инфекции", - сказала она в интервью.
Всего в Подмосковье, по данным на 17 мая, 27 тысяч выявленных случаев заболевания новым типом коронавируса. Уже более 3 тысяч человек выздоровели, скончались 268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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