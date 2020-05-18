Более 90 человек в подмосковных домах престарелых болеют COVID-19

"Всего в трех учреждениях заболело более 90 человек — это сотрудники и пациенты. Сотрудники были сразу изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Всех тяжелых пациентов из тех, кто проживал в доме престарелых, мы госпитализировали. Таких пять человек", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант". Очаги заболевания в социальных учреждениях возникли, хотя изначально были приняты все меры, чтобы не допустить распространения там инфекции.