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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:33
https://ria.ru/20200518/1571590487.html
В Подмосковье выросла смертность от пневмонии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

В Подмосковье выросла смертность от пневмонии

04:06 18.05.2020 (обновлено: 07:33 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье в январе-марте выросла почти на сто человек по сравнению с прошлым годом, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь—март у нас она выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант".

Она отметила, что при этом значительного увеличения общего количества умерших от всех причин не наблюдается.
Всего в Подмосковье, по данным на 17 мая, 27 тысяч выявленных случаев заболевания новым типом коронавируса. Уже более 3 тысяч человек выздоровели, скончались 268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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