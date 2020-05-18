В Подмосковье выросла смертность от пневмонии

"Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь—март у нас она выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант".