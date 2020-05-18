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2020-05-18T05:30
https://ria.ru/20200518/1571590450.html
Вильфанд рассказал об аномальной температуре в Сибири
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РИА Новости

Вильфанд рассказал об аномальной температуре в Сибири

04:04 18.05.2020 (обновлено: 05:30 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аномальное превышение нормальных температур достигнет в Сибири 16 градусов на следующей неделе, изменений погоды не предвидится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На севере-западной Сибири и в средней Сибири невероятно высокая температура, аномалии составляют примерно 16 градусов. Если возьмем юг Западной Сибири, то там аномалии наблюдаются уже почти 40 дней и этот период будет продолжаться, и даже усиливаться. На юге западной Сибири по-прежнему температура будет 25-30 градусов. Они не меняются", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что над Сибирью расположился обширный антициклон. Теплые воздушные массы приносят тепло в Омскую, Томскую, Новосибирскую области. Они переносятся дальше на север. Трансформация есть, воздух у Таймыра не такой горячий, но все равно очень теплый.
"На Таймыре максимальные температуры около нуля должны быть. А сейчас там температура будет выше, чем в Москве на 2-4 градуса. Должна быть ниже на 15 градусов, а будет выше. Я думаю, что температурный фон будет близким к рекордному", - отметил Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что теплая погода будет, как минимум, в течение рабочей недели.
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Роман ВильфандГидрометцентрСибирский ФООбщество
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