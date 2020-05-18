Вильфанд рассказал об аномальной температуре в Сибири

"На севере-западной Сибири и в средней Сибири невероятно высокая температура, аномалии составляют примерно 16 градусов. Если возьмем юг Западной Сибири, то там аномалии наблюдаются уже почти 40 дней и этот период будет продолжаться, и даже усиливаться. На юге западной Сибири по-прежнему температура будет 25-30 градусов. Они не меняются", - сказал Вильфанд.