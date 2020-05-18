Для переезжающих на работу в Арктику предложили ввести преференции

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в проекте стратегии предусмотрело создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в Арктике, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов.
"Стратегия определяет конкретные целевые показатели развития Арктической зоны РФ, этапы и механизмы их достижения. В качестве ключевых показателей рассматриваются рост продолжительности жизни и снижение миграционного потока. В проекте сформулировано 26 механизмов достижения этих задач. В частности, предусматривается создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в Арктической зоне РФ", — рассказал Козлов.
Также министр напомнил, что проект стратегии развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года внесен в правительство.
"Я напомню, что документ готовился с широким участием общественности, самих северян. Для каждого арктического региона определены свои приоритеты, проекты и отрасли, развитие которых продвинет вперед каждый конкретный регион в целом", — отметил министр.