Для переезжающих на работу в Арктику предложили ввести преференции

"Стратегия определяет конкретные целевые показатели развития Арктической зоны РФ, этапы и механизмы их достижения. В качестве ключевых показателей рассматриваются рост продолжительности жизни и снижение миграционного потока. В проекте сформулировано 26 механизмов достижения этих задач. В частности, предусматривается создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в Арктической зоне РФ", — рассказал Козлов.