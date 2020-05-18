Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T04:41
https://ria.ru/20200518/1571590396.html
Для переезжающих на работу в Арктику предложили ввести преференции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156001/41/1560014168_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_9f68f67568b591654f58fbd9c9efe7cb.jpg
РИА Новости

Для переезжающих на работу в Арктику предложили ввести преференции

04:03 18.05.2020 (обновлено: 04:41 18.05.2020)
1583
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в проекте стратегии предусмотрело создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в Арктике, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов.
"Стратегия определяет конкретные целевые показатели развития Арктической зоны РФ, этапы и механизмы их достижения. В качестве ключевых показателей рассматриваются рост продолжительности жизни и снижение миграционного потока. В проекте сформулировано 26 механизмов достижения этих задач. В частности, предусматривается создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в Арктической зоне РФ", — рассказал Козлов.
Также министр напомнил, что проект стратегии развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года внесен в правительство.
"Я напомню, что документ готовился с широким участием общественности, самих северян. Для каждого арктического региона определены свои приоритеты, проекты и отрасли, развитие которых продвинет вперед каждый конкретный регион в целом", — отметил министр.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
16 мая, 20:20
В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике
4840011
Обсудить 1
РоссияАрктикаАлександр КозловОбщество
Рекомендуем
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
Эксперты рассказали, как бесплатно попасть в бизнес-класс самолета
Нефтяная качалка
Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Медицинские работники в защитных костюмах
Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Мужчина разговаривает по телефону
Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
Жилые дома в центре Екатеринбурга
Forbes назвал самые недооцененные города России
Аденский залив
Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена
Рубли
Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
Лес
Синоптик призвал не ждать тепла в России до конца мая
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
Крушение самолета канадских ВВС в Британской Колумбии
Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
Лента новостейМолния