Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, всего в Московской области с больными коронавирусом работают 22,5 тысячи специалистов — это врачи и средний и младший медицинский персонал.

"У нас заболели девять процентов медиков", — рассказала министр в интервью газете " Коммерсант ".

Она добавила, что в стационары по собственному желанию вышли на работу младшими медработниками порядка 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение. Кроме того, приезжают врачи из других субъектов, своих медиков выделило Минобороны.

"Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников", — сказала Стригункова.

Министр также сообщила, что в Подмосковье развернули более 8,5 тысячи коек с кислородом, притом что кислородную поддержку получают две тысячи пациентов. По ее словам, на стационарном лечении находятся 9,5 тысячи человек с коронавирусом и пневмонией. При этом 18,5 тысячи заболевших COVID-19 лечатся дома, симптомы инфекции есть у 36% из них.

Как отметила Стригункова, новые койки появляются ежедневно, уже достигнут показатель в 50% свободных мест в стационарах. По нормативу Минздрава в Подмосковье должно быть 15 тысяч "профильных" коек, сейчас есть уже 94% от этого норматива — 14,4 тысячи.

Всего в Подмосковье, по данным на 17 мая, 27 тысяч выявленных случаев заболевания COVID-19. Уже более трех тысяч человек выздоровели, скончались 268.