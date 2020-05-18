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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:18
https://ria.ru/20200518/1571590361.html
Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом

03:55 18.05.2020 (обновлено: 09:18 18.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По ее словам, всего в Московской области с больными коронавирусом работают 22,5 тысячи специалистов — это врачи и средний и младший медицинский персонал.
"У нас заболели девять процентов медиков", — рассказала министр в интервью газете "Коммерсант".
Она добавила, что в стационары по собственному желанию вышли на работу младшими медработниками порядка 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение. Кроме того, приезжают врачи из других субъектов, своих медиков выделило Минобороны.
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"Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников", — сказала Стригункова.
Министр также сообщила, что в Подмосковье развернули более 8,5 тысячи коек с кислородом, притом что кислородную поддержку получают две тысячи пациентов. По ее словам, на стационарном лечении находятся 9,5 тысячи человек с коронавирусом и пневмонией. При этом 18,5 тысячи заболевших COVID-19 лечатся дома, симптомы инфекции есть у 36% из них.
Как отметила Стригункова, новые койки появляются ежедневно, уже достигнут показатель в 50% свободных мест в стационарах. По нормативу Минздрава в Подмосковье должно быть 15 тысяч "профильных" коек, сейчас есть уже 94% от этого норматива — 14,4 тысячи.
Всего в Подмосковье, по данным на 17 мая, 27 тысяч выявленных случаев заболевания COVID-19. Уже более трех тысяч человек выздоровели, скончались 268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Происшествия
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