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2020-05-18T04:06
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Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
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РИА Новости

Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%

03:46 18.05.2020 (обновлено: 04:06 18.05.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyПредседатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
© AP Photo / Patrick Semansky
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
Прогнозы Пауэлла относительно безработицы оказались в полтора раза больше тех, что в конце апреля озвучивало министерство труда США.
Глава ФРС добавил, что властям, возможно, придется продолжить оказывать финансовую поддержку семьям еще три—шесть месяцев, чтобы помочь пережить последствия экономического спада, связанного с пандемией. Он также допустил, что от конгресса и Центробанка потребуется больше усилия для поддержки населения.
В то же время Пауэлл исключил, что американская экономика столкнется с кризисом, сопоставимым по масштабам с Великой депрессией.
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По мнению главы ФРС, после пандемии американской экономике предстоит "постепенное восстановление". Однако оно будет в первую очередь зависеть от преодоления последствий медицинского кризиса, сокращения числа заболевших и открытия вакцины.
В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на два триллиона долларов. Позднее президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов. В середине мая палата представителей утвердила новый пакет мер размером в три триллиона долларов.
На беспрецедентные по масштабу шаги американские власти вынуждены идти из-за пандемии коронавируса. США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения. По последним данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрированы 1,486 миллиона случаев коронавируса, умерли 89,55 тысячи человек, свыше 268 тысяч вылечились.
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Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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