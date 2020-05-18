Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы ( ФРС ) Джером Пауэлл. ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалуглава Федеральной Резервной Системы (

Прогнозы Пауэлла относительно безработицы оказались в полтора раза больше тех, что в конце апреля озвучивало министерство труда США.

Глава ФРС добавил, что властям, возможно, придется продолжить оказывать финансовую поддержку семьям еще три—шесть месяцев, чтобы помочь пережить последствия экономического спада, связанного с пандемией. Он также допустил, что от конгресса и Центробанка потребуется больше усилия для поддержки населения.

В то же время Пауэлл исключил, что американская экономика столкнется с кризисом, сопоставимым по масштабам с Великой депрессией.

По мнению главы ФРС, после пандемии американской экономике предстоит "постепенное восстановление". Однако оно будет в первую очередь зависеть от преодоления последствий медицинского кризиса, сокращения числа заболевших и открытия вакцины.

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на два триллиона долларов. Позднее президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов. В середине мая палата представителей утвердила новый пакет мер размером в три триллиона долларов.