Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли должны подготовить свои предложения по получению разработанного ими оригинального отечественного радиофармацевтического препарата, который можно было бы использовать для лечения тяжелых форм злокачественных опухолей, в том числе рака мозга, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Ученые российской атомной отрасли должны подготовить свои предложения по получению разработанного ими оригинального отечественного радиофармацевтического препарата, который можно было бы использовать для лечения тяжелых форм злокачественных опухолей, в том числе рака мозга, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Росатом ".

Речь идет о таких формах рака, как глиомы (злокачественные опухоли головного мозга и других отделов центральной нервной системы), рак молочной железы, меланома кожи, мелкоклеточный рак легкого, детские опухоли - нейробластомы. По статистике, половина этих видов рака выявляется на поздних стадиях, когда консервативное лечение уже малоэффективно. В этом случае наиболее действенным способом может стать радиоиммунная терапия.

Если при традиционной радионуклидной терапии терапевтическое воздействие оказывает ионизирующее излучение, испускаемое при распаде того или иного радиоактивного изотопа, и которое разрушает клетки опухоли, то в случае радиоиммунной терапии, кроме ионизирующего излучения, повреждающим опухоль фактором является и сама молекула-носитель радиоизотопа. Радиофармпрепараты для ранней диагностики и радиоиммунной терапии указанных форм рака пока не существуют.

Особенность вышеперечисленных типов опухолей заключается в том, что на поверхности их клеток в большом количестве присутствуют особые молекулы, так называемые GD2-ганглиозиды (GD-2-антигены). Ранее другими учеными была доказана способность ганглиозидов GD2 запускать "самоубийство" опухолевых клеток под действием антител - молекул, "производимых" клетками иммунной системы.

В случае предложенного специалистами ФЭИ препарата лечебный эффект, как ожидается, будет усилен за счет синергии противоопухолевого действия антител и направленного действия ионизирующего излучения от радионуклидов, "прикрепленных" к антителам.

Проект ФЭИ предполагает разработку оригинальных отечественных радиофармацевтических препаратов - с радиоизотопом галлием-68 для радиоиммунной диагностики, и с изотопами актиний-225 (Ас-225) и висмут-213 (Bi-213) для радиоиммунной терапии на основе антител, адресно "нацеленных" на молекулы GD2, как пули в мишень.

Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, на сегодняшний день в ФЭИ разработана технология получения изотопов Ас-225 и Bi-213, а в обнинском Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба, с которым активно сотрудничает ФЭИ, ведутся работы с антителами, специфичными к GD2-антигенам.

По результатам выполнения проекта, предложения по которому подготовит ФЭИ, планируется, в частности, разработать технологию получения активной фармацевтической субстанции актиния-225, необходимой для синтеза лекарственного препарата; разработать конструкцию генератора для получения висмута-213 из актиния-225; наработать опытные образцы препаратов с Ас-225 и Bi-213.