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Ядерные технологии
2020-05-18T03:35
https://ria.ru/20200518/1571590139.html
Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
https://cdn25.img.ria.ru/images/151236/56/1512365615_0:141:4500:2672_1036x0_80_0_0_db2e66ea28778603062ccf8cb63c0f55.jpg
РИА Новости

Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга

03:35 18.05.2020
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли должны подготовить свои предложения по получению разработанного ими оригинального отечественного радиофармацевтического препарата, который можно было бы использовать для лечения тяжелых форм злокачественных опухолей, в том числе рака мозга, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Как следует из этих материалов, специалисты предприятия научного дивизиона Росатома "Физико-энергетического института имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск Калужской области) по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должны подготовить техническое задание на разработку технологии получения лекарства для так называемой радиоиммунной терапии ряда злокачественных новообразований.
Речь идет о таких формах рака, как глиомы (злокачественные опухоли головного мозга и других отделов центральной нервной системы), рак молочной железы, меланома кожи, мелкоклеточный рак легкого, детские опухоли - нейробластомы. По статистике, половина этих видов рака выявляется на поздних стадиях, когда консервативное лечение уже малоэффективно. В этом случае наиболее действенным способом может стать радиоиммунная терапия.
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Если при традиционной радионуклидной терапии терапевтическое воздействие оказывает ионизирующее излучение, испускаемое при распаде того или иного радиоактивного изотопа, и которое разрушает клетки опухоли, то в случае радиоиммунной терапии, кроме ионизирующего излучения, повреждающим опухоль фактором является и сама молекула-носитель радиоизотопа. Радиофармпрепараты для ранней диагностики и радиоиммунной терапии указанных форм рака пока не существуют.
Особенность вышеперечисленных типов опухолей заключается в том, что на поверхности их клеток в большом количестве присутствуют особые молекулы, так называемые GD2-ганглиозиды (GD-2-антигены). Ранее другими учеными была доказана способность ганглиозидов GD2 запускать "самоубийство" опухолевых клеток под действием антител - молекул, "производимых" клетками иммунной системы.
В случае предложенного специалистами ФЭИ препарата лечебный эффект, как ожидается, будет усилен за счет синергии противоопухолевого действия антител и направленного действия ионизирующего излучения от радионуклидов, "прикрепленных" к антителам.
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Проект ФЭИ предполагает разработку оригинальных отечественных радиофармацевтических препаратов - с радиоизотопом галлием-68 для радиоиммунной диагностики, и с изотопами актиний-225 (Ас-225) и висмут-213 (Bi-213) для радиоиммунной терапии на основе антител, адресно "нацеленных" на молекулы GD2, как пули в мишень.
Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, на сегодняшний день в ФЭИ разработана технология получения изотопов Ас-225 и Bi-213, а в обнинском Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба, с которым активно сотрудничает ФЭИ, ведутся работы с антителами, специфичными к GD2-антигенам.
По результатам выполнения проекта, предложения по которому подготовит ФЭИ, планируется, в частности, разработать технологию получения активной фармацевтической субстанции актиния-225, необходимой для синтеза лекарственного препарата; разработать конструкцию генератора для получения висмута-213 из актиния-225; наработать опытные образцы препаратов с Ас-225 и Bi-213.
Также в рамках проекта намечено провести предварительные исследования терапевтической эффективности разрабатываемых препаратов на лабораторных животных; выбрать наиболее оптимальный образец препарата, а также штамм опухоли, на лечение которой будут направлены дальнейшие исследования; провести необходимые доклинические и клинические исследования действия выбранного препарата на конкретный тип опухоли у пациентов; зарегистрировать препараты в Минздраве для их последующего производства на базе одного их предприятий Росатома.
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Ядерные технологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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