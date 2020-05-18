Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам

МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым Общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло в Мексике 49 219, скончались 5 177 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил в ходе регулярной пресс-конференции замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

"Число случаев, выявленных с 28 февраля в Мексике при помощи лабораторных анализов, достигло 49 219, за последние 14 дней симптомы продемонстрировали 11 105 человек", - сообщил он.

По данным минздрава, за последние сутки общее число случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 выросло на 2075, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, увеличилось на 424.

Число летальных случаев COVID достигло 5177 (+132 за день), еще у 582 умерших подозревают коронавирус. Власти изучают 27 507 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 172 294 (+3 197).

По словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, на следующей неделе власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки.

Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.