Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T03:30
https://ria.ru/20200518/1571590102.html
Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам

03:30 18.05.2020
178
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло в Мексике 49 219, скончались 5 177 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил в ходе регулярной пресс-конференции замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"Число случаев, выявленных с 28 февраля в Мексике при помощи лабораторных анализов, достигло 49 219, за последние 14 дней симптомы продемонстрировали 11 105 человек", - сообщил он.
По данным минздрава, за последние сутки общее число случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 выросло на 2075, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, увеличилось на 424.
Число летальных случаев COVID достигло 5177 (+132 за день), еще у 582 умерших подозревают коронавирус. Власти изучают 27 507 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 172 294 (+3 197).
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, на следующей неделе власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки.
Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
Бразилия
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии за сутки выявили более 5,2 тысячи случаев коронавируса
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
Египетская скорая помощь. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Египте выросло за сутки на 510
Бишкек
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки выявили 15 случаев COVID-19
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о серьезном замедлении темпов распространения COVID-19 в США
Врач
В Подмосковье выросла смертность от пневмонии
Скорая помощь в Афганистане
СМИ: семь человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана
Медицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 29 тысяч
Аппарат искусственной вентиляции легких
В Подмосковье две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 177 случаев коронавируса
Улица в городе Ухань во время карантина
Тестирование жителей Уханя на COVID-19 будет бесплатным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
Лента новостейМолния