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2020-05-18T06:55
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Синоптик призвал не ждать тепла в России до конца мая
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РИА Новости

Синоптик призвал не ждать тепла в России до конца мая

03:26 18.05.2020 (обновлено: 06:55 18.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Илья Тимин
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Лес. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Потепления в центральной части России можно ожидать лишь к концу мая, об этом сообщил в эфире НСН ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что причиной резкого похолодания в европейской части России стали пришедшие из Арктики воздушные массы. По ее словам, погода будет отставать от календаря на две-три недели. При этом в северных регионах возможны мокрый снег и ночные заморозки.
По словам Тишковца, к следующим выходным температура "с трудом" поднимется до плюс 15, при этом почти каждый день ожидаются короткие дожди и сильная облачность.
"Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", - заключил синоптик.
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