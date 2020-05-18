Синоптик призвал не ждать тепла в России до конца мая

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Потепления в центральной части России можно ожидать лишь к концу мая, об этом сообщил в эфире НСН ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что причиной резкого похолодания в европейской части России стали пришедшие из Арктики воздушные массы. По ее словам, погода будет отставать от календаря на две-три недели. При этом в северных регионах возможны мокрый снег и ночные заморозки.
По словам Тишковца, к следующим выходным температура "с трудом" поднимется до плюс 15, при этом почти каждый день ожидаются короткие дожди и сильная облачность.
"Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", - заключил синоптик.
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