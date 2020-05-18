Синоптик призвал не ждать тепла в России до конца мая

По словам Тишковца, к следующим выходным температура "с трудом" поднимется до плюс 15, при этом почти каждый день ожидаются короткие дожди и сильная облачность.

"Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", - заключил синоптик.