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2020-05-18T03:27
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Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
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РИА Новости

Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам

02:25 18.05.2020 (обновлено: 03:27 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Звонки с незнакомых номеров вовсе не нуждаются в немедленном ответе – гораздо правильнее будет сначала проверить, кому принадлежит этот номер на самом деле, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Если вам звонит незнакомый номер телефона или же вы уже пропустили вызов - не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру "первичной" проверки номера - скопируйте его и вставьте в строку поиска. Если это мошенники или реклама, об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми", - сказал он.

Так стоит делать даже тогда, когда вы осознанно ждете звонок из какой-то конкретной компании или банка. Перезванивайте лишь, если номер совпадет с указанным на сайте.
Такие предосторожности связаны с резко выросшей активностью мошенников. Если 5-7 лет назад по большей части неотвеченные вызовы с незнакомых номеров в основном исходили от друзей или родственников, и лишь иногда – от продажников товаров или услуг, то сейчас ситуация совершенно иная, отметил эксперт.
Смартфон
4 мая, 03:02
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
21597146
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