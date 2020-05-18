Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам

"Если вам звонит незнакомый номер телефона или же вы уже пропустили вызов - не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру "первичной" проверки номера - скопируйте его и вставьте в строку поиска. Если это мошенники или реклама, об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми", - сказал он.