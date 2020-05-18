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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T03:15
https://ria.ru/20200518/1571589941.html
В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728120_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_f75de94f996e0a46fa9e73ea630ab445.jpg
РИА Новости

В Непале продлили режим изоляции до 2 июня

03:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Сунил ПрадханНепал
Непал
© РИА Новости / Сунил Прадхан
Непал. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кабинет министров Непала решил продлить режим изоляции в стране до 2 июня из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщает газета Kathmandu Post.
"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение о продолжении режима изоляции до полуночи 2 июня в связи с растущим числом случаев коронавируса", - цитирует издание представителя правительства Юбараджа Хативады.
Постепенное смягчение карантинных мер в сельскохозяйственном, транспортном и строительном секторах будет продолжаться и дальше, отмечает газета.
В начале месяца непальские власти продлили карантинный режим до 18 мая - в четвертый раз. Режим изоляции изначально был введен 24 марта.
Накануне минздрав Непала сообщил о первой жертве коронавируса в стране, на данный момент скончавшихся двое. Всего в Непале зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НепалВ мире
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