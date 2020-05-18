В Непале продлили режим изоляции до 2 июня

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Непала решил продлить режим изоляции в стране до 2 июня из-за роста числа заразившихся коронавирусом , сообщает газета Kathmandu Post

"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение о продолжении режима изоляции до полуночи 2 июня в связи с растущим числом случаев коронавируса", - цитирует издание представителя правительства Юбараджа Хативады.

Постепенное смягчение карантинных мер в сельскохозяйственном, транспортном и строительном секторах будет продолжаться и дальше, отмечает газета.

В начале месяца непальские власти продлили карантинный режим до 18 мая - в четвертый раз. Режим изоляции изначально был введен 24 марта.

Накануне минздрав Непала сообщил о первой жертве коронавируса в стране, на данный момент скончавшихся двое. Всего в Непале зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом нового типа.