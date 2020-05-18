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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T03:13
https://ria.ru/20200518/1571589910.html
В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/156070/03/1560700305_0:79:960:619_1036x0_80_0_0_561d993123746f22095e8ec712fc3597.jpg
РИА Новости

В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня

03:13 18.05.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана
Доминикана
© РИА Новости / Мария Селиванова
Доминикана. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Доминиканской республики Данило Медина продлил действие режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны до 1 июня.
"Продлевается режим чрезвычайно ситуации на территории всей страны на 15 дней, начиная с 18 мая 2020 года", - говорится в указе президента.
Кроме того, согласно новому распоряжению президента, действующий в стране комендантский час также будет продлен до 1 июня. Комендантский час будет действовать с 19.00 до 5.00 с понедельника по субботу и с 17.00 до 5.00 в воскресенье.
Кроме того,  в силе остаются принятые 17 марта меры социального дистанцирования.
По последней информации минздрава, число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 12 314, скончались 428 человек.
 Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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