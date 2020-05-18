В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня

"Продлевается режим чрезвычайно ситуации на территории всей страны на 15 дней, начиная с 18 мая 2020 года", - говорится в указе президента.

Кроме того, согласно новому распоряжению президента, действующий в стране комендантский час также будет продлен до 1 июня. Комендантский час будет действовать с 19.00 до 5.00 с понедельника по субботу и с 17.00 до 5.00 в воскресенье.