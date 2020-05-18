В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Доминиканской республики Данило Медина продлил действие режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны до 1 июня.
"Продлевается режим чрезвычайно ситуации на территории всей страны на 15 дней, начиная с 18 мая 2020 года", - говорится в указе президента.
Кроме того, согласно новому распоряжению президента, действующий в стране комендантский час также будет продлен до 1 июня. Комендантский час будет действовать с 19.00 до 5.00 с понедельника по субботу и с 17.00 до 5.00 в воскресенье.
Кроме того, в силе остаются принятые 17 марта меры социального дистанцирования.
По последней информации минздрава, число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 12 314, скончались 428 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.