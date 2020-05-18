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Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
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РИА Новости

Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ

03:11 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задёра. Говорить об отмене Восточного экономического форума в 2020 году еще рано, заявил в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Рано об этом говорить: все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное – это здоровье и жизнь людей", — ответил министр на вопрос о возможной отмене или переносе ВЭФ.
ВЭФ-2020 планируется на 2–5 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
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РоссияДальневосточный федеральный университетАлександр КозловЭкономика
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