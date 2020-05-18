Эксперты: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8

"Обсуждается передача двух дивизионов ЗРК "Бук-М1" и дополнительного количества вертолетов Ми-8 из наличия. Очевидно, что Россия в ближайшие годы будет полностью доминировать в области военно-технической помощи Киргизии", - говорится в докладе ЦАСТ, который будет опубликован в ближайшее время.