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2020-05-18T04:38
https://ria.ru/20200518/1571589839.html
Эксперты: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
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РИА Новости

Эксперты: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8

03:09 18.05.2020 (обновлено: 04:38 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногоцелевые вертолеты Ми-8
Многоцелевые вертолеты Ми-8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Многоцелевые вертолеты Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия и Киргизия обсуждают поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" и вертолетов Ми-8 из наличия Вооруженных сил РФ, сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).
"Обсуждается передача двух дивизионов ЗРК "Бук-М1" и дополнительного количества вертолетов Ми-8 из наличия. Очевидно, что Россия в ближайшие годы будет полностью доминировать в области военно-технической помощи Киргизии", - говорится в докладе ЦАСТ, который будет опубликован в ближайшее время.
Готовящийся к печати доклад "Союзники" исследует военный потенциал партнеров России по ОДКБ и военно-техническое сотрудничество Москвы с этими странами.
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В нем также отмечается, что с 2000 года в российских военных вузах прошли обучение свыше 400 офицеров и 700 курсантов Вооруженных сил Киргизии, а 40 старших офицеров прошли курсы в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Согласно докладу, в сфере военного и военно-технического сотрудничества Москва является основным партнером Бишкека, полностью зависящего от зарубежной военной помощи. С 2012 года Россия и Киргизия заключили соглашения о поставке вооружений из наличия в порядке помощи на сумму около 200 миллионов долларов.
На сегодняшний день Бишкеку передано военная техника на сумму порядка 126 миллионов долларов, в том числе два военно-транспортных самолета Ан-26, четыре боевых вертолета Ми-24В, шесть вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8МТ, два дивизиона модернизированных ЗРК С-125 "Печора-2М", до полусотни модернизированных БТР-70М; автотранспорт, легкое и стрелковое вооружение и боеприпасы.
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РоссияБук (зенитный ракетный комплекс)Ми-8КиргизияБезопасность
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