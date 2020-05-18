"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе

"Применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями", - отметили в компании. Там добавили, что пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится в течение нескольких недель.

"Фактически российский бизнес проходит четвертую промышленную революцию - цифровая трансформация идет ускоренными темпами. Высокий технологический уровень позволяет максимально автоматизировать производство и повысить безопасность. В сфере промышленного интернета вещей катализатором внедрения новых технологий может стать развитие сетей связи нового поколения. Именно 5G станет новым стандартом связи для автоматизации: высокая скорость передачи данных, фактическое отсутствие задержек сделает такой стандарт незаменимым для всех беспилотных систем, особенно на производстве, связанном с риском", - отметил исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса "Вымпелкома" Арташес Сивков, слова которого передала пресс-служба компании.

"Внедрение сетей 5G на предприятиях открытых горных работ открывает широкие перспективы не только для роботизированных комплексов, но и для новейших решений промышленной безопасности, диспетчеризации и мониторинга, требующих все большей скорости и надежности передачи данных, а также гибкости и независимости от стационарной инфраструктуры. В настоящее время в СУЭК рассматривается перспектива тиража роботизации на других предприятиях. Промышленное применение 5G с этим кейсом уверенно определяет свое место в цифровой трансформации на годы вперед", - заявил заместитель директора по информационным технологиям АО "СУЭК" Дмитрий Сиземов.