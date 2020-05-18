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РИА Наука
2020-05-18T03:06
https://ria.ru/20200518/1571589804.html
"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
https://cdn24.img.ria.ru/images/151045/60/1510456054_0:153:3097:1895_1036x0_80_0_0_dbf4bde2c977c0863b870d31f820836a.jpg
РИА Новости

"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе

03:06 18.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроизводство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ
Производство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Производство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") развернул пилотную зону 5G на территории действующего угольного разреза СУЭК, возможности которой впервые использованы для беспилотных самосвалов БелАЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вымпелкома".
"Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH", - заявили в компании.
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (Хакасия) "Билайн" на оборудовании Huawei развернул фрагмент сети 5G протяженностью 1,5 километра, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов. По периметру самосвалов установлены камеры высокого разрешения, все видео-потоки с которых поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени.
"Применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями", - отметили в компании. Там добавили, что пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится в течение нескольких недель.
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"Фактически российский бизнес проходит четвертую промышленную революцию - цифровая трансформация идет ускоренными темпами. Высокий технологический уровень позволяет максимально автоматизировать производство и повысить безопасность. В сфере промышленного интернета вещей катализатором внедрения новых технологий может стать развитие сетей связи нового поколения. Именно 5G станет новым стандартом связи для автоматизации: высокая скорость передачи данных, фактическое отсутствие задержек сделает такой стандарт незаменимым для всех беспилотных систем, особенно на производстве, связанном с риском", - отметил исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса "Вымпелкома" Арташес Сивков, слова которого передала пресс-служба компании.
"Внедрение сетей 5G на предприятиях открытых горных работ открывает широкие перспективы не только для роботизированных комплексов, но и для новейших решений промышленной безопасности, диспетчеризации и мониторинга, требующих все большей скорости и надежности передачи данных, а также гибкости и независимости от стационарной инфраструктуры. В настоящее время в СУЭК рассматривается перспектива тиража роботизации на других предприятиях. Промышленное применение 5G с этим кейсом уверенно определяет свое место в цифровой трансформации на годы вперед", - заявил заместитель директора по информационным технологиям АО "СУЭК" Дмитрий Сиземов.
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