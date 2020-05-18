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РИА Наука
2020-05-18T03:33
https://ria.ru/20200518/1571589769.html
Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/48/1562524883_280:347:2231:1445_1036x0_80_0_0_244ddffb9d843e5c50cdfbd447061350.jpg
РИА Новости

Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили

03:05 18.05.2020 (обновлено: 03:33 18.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Один из трех пусков российской ракеты-носителя "Союз-СТ", намечавшихся с космодрома Куру во Французской Гвиане в 2020 году, перенесен на 2021 год, остальные два старта отложены на месяц, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В марте сообщалось, что на 14 апреля с Куру намечался пуск "Союза" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2, на вторую половину мая – с французским аппаратом CSO-2. Однако подготовку к ним пришлось прекратить из-за закрытия космодрома вследствие COVID-19. Оба старта до этого уже были отложены на месяц из-за проблемы с разгонным блоком "Фрегат".
В начале апреля другой источник РИА Новости в отрасли сообщал, что предварительно на 15 сентября намечается запуск спутника Falcon Eye-2, на 15 октября – аппарата CSO-2, на 15 декабря – двух европейских навигационных спутников Galileo. Позже перенос следующего запуска "Союза" с Куру на сентябрь подтвердил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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"Декабрьский старт "Союза" с двумя спутниками Galileo отложен на следующий год", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.
Источник добавил, что запуски спутников Falcon Eye-2 и CSO-2 перенесены, соответственно, на 1 октября и 6 ноября.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
В конце апреля компания Arianespace сообщила, что подготовка к двум пускам ракет "Союз" со спутниками Falcon Eye-2 и CSO-2 с Куру возобновится летом.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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РИА НаукаКуру (космодром)Космос - РИА НаукаФранцузская Гвиана
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