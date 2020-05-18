Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Один из трех пусков российской Один из трех пусков российской ракеты-носителя "Союз-СТ" , намечавшихся с космодрома Куру во Французской Гвиане в 2020 году, перенесен на 2021 год, остальные два старта отложены на месяц, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В марте сообщалось, что на 14 апреля с Куру намечался пуск "Союза" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2, на вторую половину мая – с французским аппаратом CSO-2. Однако подготовку к ним пришлось прекратить из-за закрытия космодрома вследствие COVID-19. Оба старта до этого уже были отложены на месяц из-за проблемы с разгонным блоком "Фрегат".

В начале апреля другой источник РИА Новости в отрасли сообщал, что предварительно на 15 сентября намечается запуск спутника Falcon Eye-2, на 15 октября – аппарата CSO-2, на 15 декабря – двух европейских навигационных спутников Galileo. Позже перенос следующего запуска "Союза" с Куру на сентябрь подтвердил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

"Декабрьский старт "Союза" с двумя спутниками Galileo отложен на следующий год", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

Источник добавил, что запуски спутников Falcon Eye-2 и CSO-2 перенесены, соответственно, на 1 октября и 6 ноября.

Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

В конце апреля компания Arianespace сообщила, что подготовка к двум пускам ракет "Союз" со спутниками Falcon Eye-2 и CSO-2 с Куру возобновится летом.