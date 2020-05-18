В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС

"С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды "Снегири" канадских ВС скончался, еще один получил серьезные ранения. Можем подтвердить, что связались с основными членами семей тех, кого затронуло это происшествие", - говорится в заявлении канадских королевских ВВС в Twitter.