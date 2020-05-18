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В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
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РИА Новости

В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС

02:48 18.05.2020 (обновлено: 03:47 18.05.2020)
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© Flickr / Patrick CardinalСамолеты ВВС Канады
Самолеты ВВС Канады
© Flickr / Patrick Cardinal
Самолеты ВВС Канады
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате крушения самолета пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds ("Снегири" - ред.) в провинции Британская Колумбия, сообщили ВВС страны.
Ранее сообщалось со ссылкой на заявление канадских ВВС, что самолет разбился близ города Камлупс в западной части Канады, о судьбе экипажа ничего известно не было. При этом очевидец сообщил телеканалу Global News, что пилот катапультировался.
"С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды "Снегири" канадских ВС скончался, еще один получил серьезные ранения. Можем подтвердить, что связались с основными членами семей тех, кого затронуло это происшествие", - говорится в заявлении канадских королевских ВВС в Twitter.
Позднее ВВС страны отметили, что травмы выжившего при крушении пилота "не представляют угрозы для жизни".
Город Камлупс в релизе указал, что самолет упал рядом с местным аэропортом "вскоре после взлета". Крушение воздушного судна затронуло жилой дом, что в результате привело к пожару. На месте происшествия трудились пожарные, скорая помощь и полиция.
Канадский телеканал CBC добавляет, что "Снегири" должны были принять участие в авиашоу для поддержки канадцев и врачей, борющихся с коронавирусом.
Крушение самолета канадских ВВС в Британской Колумбии
00:46
Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
1140701
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