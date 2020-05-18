В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Вспышка внебольничных пневмоний произошла в Певеке на Чукотке - самом северном городе РФ, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.
Накануне число заболевших на Чукотке выросло на 9 человек. Всего в регионе зафиксировано 56 случаев коронавируса.
"Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале 4 человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент, трое идут на выздоровление. В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - вчера доставили 6 человек санитарным рейсом в Анадырь", - говорится в сообщении.
Один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 в больнице Угольных Копей. Остальные - в инфекционном отделении окружной больницы. Сейчас власти региона с главой Певека отрабатывают необходимые мероприятия по предотвращению распространения вируса.
"Особенность COVID такова, что часто болезнь проходит бессимптомно - более чем в 40% случаев. Поэтому причиной такого количества заражённых стало нарушение самоизоляции: люди ходили на работу, в гости друг к другу - вели "обычный" образ жизни…. Сократите социальные контакты, соблюдайте правила гигиены, помните о дистанции в общественных местах", - написал Копин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.