В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии

"Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале 4 человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент, трое идут на выздоровление. В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - вчера доставили 6 человек санитарным рейсом в Анадырь", - говорится в сообщении.