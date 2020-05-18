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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T02:39
https://ria.ru/20200518/1571589542.html
В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии

02:39 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Вспышка внебольничных пневмоний произошла в Певеке на Чукотке - самом северном городе РФ, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.
Накануне число заболевших на Чукотке выросло на 9 человек. Всего в регионе зафиксировано 56 случаев коронавируса.
"Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале 4 человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент, трое идут на выздоровление. В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний - вчера доставили 6 человек санитарным рейсом в Анадырь", - говорится в сообщении.
Один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 в больнице Угольных Копей. Остальные - в инфекционном отделении окружной больницы. Сейчас власти региона с главой Певека отрабатывают необходимые мероприятия по предотвращению распространения вируса.
"Особенность COVID такова, что часто болезнь проходит бессимптомно - более чем в 40% случаев. Поэтому причиной такого количества заражённых стало нарушение самоизоляции: люди ходили на работу, в гости друг к другу - вели "обычный" образ жизни…. Сократите социальные контакты, соблюдайте правила гигиены, помните о дистанции в общественных местах", - написал Копин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман КопинПевекПроисшествия
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