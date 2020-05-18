Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:34
https://ria.ru/20200518/1571589511.html
Трамп заявил о серьезном замедлении темпов распространения COVID-19 в США
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b3640ee8b7d4a8f4517d55365631cff2.jpg
РИА Новости

Трамп заявил о серьезном замедлении темпов распространения COVID-19 в США

02:29 18.05.2020 (обновлено: 07:34 18.05.2020)
1937
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп констатировал сильное снижение количества числе заражения коронавирусом в стране за последнее время.

"Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!" - написал Трамп в своём Twitter.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрированы 1,486 миллиона случаев коронавируса, умерли 89,55 тысячи человек, свыше 268 тысяч вылечились.
США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения. На втором месте РФ (почти 282 тысячи), на третьем месте Великобритания (почти 245 тысяч).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1260603
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии за сутки выявили более 5,2 тысячи случаев коронавируса
Врач
В Подмосковье выросла смертность от пневмонии
Певица Любовь Успенская
"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
Грин-карта и доллары США
NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19
Бразилия
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
Нефтяная качалка
Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Хомяк
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
СМИ выяснили, чем занимался уволенный инспектор Госдепа
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп ответил Обаме на критику мер по борьбе с коронавирусом
Представитель ЛГБТ-сообщества
МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
Медицинские работники в защитных костюмах
Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
09:15Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
Лента новостейМолния