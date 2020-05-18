МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ

"МИД Ирака осуждает действия миссии ЕС и других действующих в Ираке дипмиссий, поднявших над своим зданием флаг ЛГБТ, так как это затрагивает высокие этические принципы и ценности, уважаемые всеми аврамическими религиями (исламом, христианством и иудазмом – ред.)", - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.