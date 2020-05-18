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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T02:14
https://ria.ru/20200518/1571589427.html
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч

02:14 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч, свыше 16 тысяч человек скончались, сообщил минздрав страны.
Согласно последним данным министерства, в стране по состоянию на 17 мая зарегистрировано 241 080 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено 7 938 новых случаев.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 485 человек, общее число жертв составляет 16 118. Всего выздоровели 94 122 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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