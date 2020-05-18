"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Певица Певица Любовь Успенская рассказала во время общения в прямом эфире с подписчиками в Instagram , что ее близкие умерли за рубежом от коронавируса

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно. <...> Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", - рассказала Успенская.

По словам певицы, есть люди, которых она знала и которых "сегодня уже нет на этом свете". При этом она предупредила, что сложившаяся ситуация - это "не шутка".

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств мира. По данным ВОЗ , заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США.

В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.