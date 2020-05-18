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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T01:51
https://ria.ru/20200518/1571589285.html
"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_629:0:2816:1230_1036x0_80_0_0_c588b69e40b305ca3f4eae2624447e08.jpg
РИА Новости

"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса

01:51 18.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Певица Любовь Успенская рассказала во время общения в прямом эфире с подписчиками в Instagram, что ее близкие умерли за рубежом от коронавируса.
"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно. <...> Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", - рассказала Успенская.
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По словам певицы, есть люди, которых она знала и которых "сегодня уже нет на этом свете". При этом она предупредила, что сложившаяся ситуация - это "не шутка".
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств мира. По данным ВОЗ, заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США.
В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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