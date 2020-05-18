Американское издание рассказало о "морском монстре" из России

Как утверждается в публикации, судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать в 2020 году. А-050, отмечает издание, станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь".

Сейчас разработчики предлагают Минобороны новое поколение экранопланов. За счет применения современных материалов А-050 "Чайка-2" весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. С помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи, а также преодолевать до пяти тысяч километров.