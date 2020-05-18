Американское издание рассказало о "морском монстре" из России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
Как утверждается в публикации, судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать в 2020 году. А-050, отмечает издание, станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь".
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Самые известные и успешные экранопланы СССР — проекты "Лунь" и "Орленок". Многотонные машины типа "Лунь" разгонялись до пятисот километров в час, вооружались противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров. Меньший по размерам "Орленок" вмещал до 150 солдат и несколько БМП.
Сейчас разработчики предлагают Минобороны новое поколение экранопланов. За счет применения современных материалов А-050 "Чайка-2" весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. С помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи, а также преодолевать до пяти тысяч километров.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту.
По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.
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