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2020-05-18T04:47
https://ria.ru/20200518/1571589130.html
Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
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РИА Новости

Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами

01:33 18.05.2020 (обновлено: 04:47 18.05.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая – РИА Новости. Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.
"Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в июле 2019 года мужчина призывал в интернете расправляться с сотрудниками Росгвардии. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе.
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Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года. Осужденный обжаловал данное решение, однако ему удалось лишь сократить на год испытательный срок, в остальной части приговор оставлен без изменения.
В пресс-службе добавили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.
В 2019 году суд в Москве назначил пять лет лишения свободы за твит блогеру Владиславу Синице. Скандальную запись Синица сделал на фоне проходивших летом того года в Москве несогласованных митингов. Следственный комитет истолковал ее как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в столице, и обвинил блогера в экстремизме.
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1654641056
Обсудить 12
Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
Популярные комментарии
Поставил лайк, а вообще-то - жирный дизлайк!!! С таким "послужным списком" и за призывы к насилию над представителями власти - два года УСЛОВНО!!! Это насмешка над законом и над страной! Интересен "послужной список" судьи ...
18 мая, 01:49
kkwlinat
82010320
А вот в НЕ полицейских государствах, его бы сразу на реальный срок + штраф!
18 мая, 02:06
Навсегда ничего не бывает.
83101218
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