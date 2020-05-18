Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая – РИА Новости. Два года лишения свободы условно получил житель Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

"Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии , осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в июле 2019 года мужчина призывал в интернете расправляться с сотрудниками Росгвардии. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года. Осужденный обжаловал данное решение, однако ему удалось лишь сократить на год испытательный срок, в остальной части приговор оставлен без изменения.

В пресс-службе добавили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.