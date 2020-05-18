В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки

Днем ранее сообщалось о 25 лесных пожарах более чем на 12 тысячах гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.05.2020 в России ликвидировано 23 лесных пожара на площади 292 гектара", - говорится в сообщении.