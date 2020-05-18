Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 4,7 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 01.11 мск, число выявленных случаев заражения в мире составляет 4 702 603. Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,7 миллиона человек. Число летальных исходов составляет 314 476 человек по всему миру.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.