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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T01:23
https://ria.ru/20200518/1571589073.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона

01:23 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 4,7 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 01.11 мск, число выявленных случаев заражения в мире составляет 4 702 603. Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,7 миллиона человек. Число летальных исходов составляет 314 476 человек по всему миру.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирВ мире
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