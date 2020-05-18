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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T09:01
https://ria.ru/20200518/1571589034.html
Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_60d4d4c1748b9426b308b9776c30e8a2.jpg
РИА Новости

Мировые цены на нефть побили месячный рекорд

01:10 18.05.2020 (обновлено: 09:01 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут и бьют месячные рекорды на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.
На 02:03 мск баррель Brent стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.
После этого рост продолжился. В 7:59 мск стоимость июльских фьючерсов на Brent увеличилась на 3,35% — до 33,59 доллара за баррель, WTI — на 4,17%, до 30,75 доллара.
Июньские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.
Нефтяная качалка
14 мая, 12:09Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Спрос на нефть в мире в апреле снизился на 25,2 миллиона баррелей в сутки
Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.
Параллельно в США продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Соглашению нефтедобывающих стран предшествовало резкое обрушение котировок в начале марта на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала предыдущей сделки ОПЕК+.
Нефтяные качалки
15 мая, 12:22Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
РГО предложило создать стратегические хранилища нефти
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКСаудовская АравияBrentСШАЦены на нефтьWTI (нефть)Весь мирЭкономика
Популярные комментарии
Всем выдать по боярышнику,-гуляем!
18 мая, 02:17
ODOR SCROTUM
141201328
Ну надо у нас цены на бензин повысить, это же логично))
18 мая, 02:45
Александр Гулаг
13110026
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