Мировые цены на нефть побили месячный рекорд

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут и бьют месячные рекорды на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

На 02:03 мск баррель Brent стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.

После этого рост продолжился. В 7:59 мск стоимость июльских фьючерсов на Brent увеличилась на 3,35% — до 33,59 доллара за баррель, WTI — на 4,17%, до 30,75 доллара.

Июньские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.

Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

Параллельно в США продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.

ОПЕК + договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.