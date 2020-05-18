Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ученые из Университета Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 , выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.

В эксперименте микробиологов участвовали 52 хомяка. Ученые для проведения опытов соорудили специальную конструкцию. В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в каждую из клеток они поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой – по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и "распространять" вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.

Исследователи провели эксперименты по трем разным сценариям: "масочный барьер" ставился у клеток с зараженными хомяками, у клеток со здоровыми хомяками, и вовсе не ставился. Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.

При этом, после того, как в ходе эксперимента перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.

В результате исследования также выяснилось, что у хомяков, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.

"Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди - особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, - надевают маски, то они фактически уберегают (от заражения –ред.) других людей", - приводит издание слова курировавшего эксперименты микробиолога и специалиста по инфекционным заболеваниям Юэна Кхуок-юна.

Ученый добавил, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок – "особенно, когда в масках зараженные люди". Также он призвал жителей Гонконга соблюдать дистанцию и продолжать носить маски.

"Знаю, что носить маски в летнее время будет трудно. Мой вам совет, особенно когда вы в помещении или в закрытом пространстве, где воздух свободно не циркулирует, в людных местах или в общественном транспорте, обязательно носите маску", - сказал специалист.