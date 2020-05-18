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РИА Наука
2020-05-18T01:35
https://ria.ru/20200518/1571588910.html
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/150895/53/1508955367_0:169:3672:2235_1036x0_80_0_0_05d14cff8497925b4ac9dcadf54250d8.jpg
РИА Новости

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

00:52 18.05.2020 (обновлено: 01:35 18.05.2020)
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© Depositphotos / alexkalashnikovХомяк
Хомяк
© Depositphotos / alexkalashnikov
Хомяк. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
В эксперименте микробиологов участвовали 52 хомяка. Ученые для проведения опытов соорудили специальную конструкцию. В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в каждую из клеток они поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой – по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и "распространять" вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.
Исследователи провели эксперименты по трем разным сценариям: "масочный барьер" ставился у клеток с зараженными хомяками, у клеток со здоровыми хомяками, и вовсе не ставился. Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.
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При этом, после того, как в ходе эксперимента перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.
В результате исследования также выяснилось, что у хомяков, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.
"Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди - особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, - надевают маски, то они фактически уберегают (от заражения –ред.) других людей", - приводит издание слова курировавшего эксперименты микробиолога и специалиста по инфекционным заболеваниям Юэна Кхуок-юна.
Ученый добавил, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок – "особенно, когда в масках зараженные люди". Также он призвал жителей Гонконга соблюдать дистанцию и продолжать носить маски.
"Знаю, что носить маски в летнее время будет трудно. Мой вам совет, особенно когда вы в помещении или в закрытом пространстве, где воздух свободно не циркулирует, в людных местах или в общественном транспорте, обязательно носите маску", - сказал специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19Гонконг
Популярные комментарии
В России слишком много хомяков, которые способны лишь хомячить, интересы ближнего им до хомяка. Они своим хомячьим мозгом не понимают элементарных вещей.
18 мая, 01:24
ЛКЛысый Кучерявый
2840007
Ждём подтверждения на хомяках пользы одноразовых перчаток.
18 мая, 06:08
АНДРЕЙ КОННИН
1140002
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