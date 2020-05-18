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Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
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РИА Новости

Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео

00:46 18.05.2020 (обновлено: 09:20 18.05.2020)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Канадский новостной ресурс NNL опубликовал видео крушения самолета пилотажной группы ВВС страны Snowbirds у города Камлупс в провинции Британская Колумбия.
На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен совместный полет двух самолетов пилотажной группы. В какой-то момент один из них отклоняется в сторону и взмывает вверх, после чего падает вниз.
По данным властей Камлупса, самолет упал рядом с местным аэропортом "вскоре после взлета". В результате пострадал жилой дом, возникло возгорание. На месте происшествия работали пожарные, скорая помощь и полиция.
Позднее в ВВС Канады сообщили, что в результате инцидента один пилот погиб, еще один тяжело ранен.
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Британская КолумбияКанадаВ мире
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