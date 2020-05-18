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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T00:45
https://ria.ru/20200518/1571588854.html
NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_0:201:2500:1607_1036x0_80_0_0_2c2661de9d5c34d19bbd4eec91e7a3ac.jpg
РИА Новости

NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19

00:45 18.05.2020
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число заявок на получение грин-карт, гражданства и участие в других программах в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) резко сократилось в результате пандемии коронавирусной инфекции, поставив под угрозу платежеспособность федерального агентства, пишет издание New York Times.
Служба гражданства и иммиграции США, которая для финансирования своей работы полагается на сборы, взимаемые с заявителей, объявила, что к лету у нее могут закончиться деньги, потому что в результате пандемии значительно меньше людей обратилось за визами и другими льготами.
"В связи с пандемией COVID-19 доходы USCIS резко снизились", - заявил представитель агентства, отметив, что выручка может упасть более чем на 60 процентов к концу текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября.
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По его словам, без вклада конгресса в размере 1,2 миллиарда долларов агентство не сможет профинансировать свою деятельность в течение нескольких месяцев.
Издание также отмечает, что USCIS планирует установить 10-процентную "надбавку" на сборы, помимо ранее объявленного повышения цен, которое уже планируется внедрить в ближайшие месяцы.
Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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