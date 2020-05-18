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2020-05-18T00:39
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У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 4,9
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РИА Новости

У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 4,9

00:39 18.05.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло в понедельник утром по местному времени. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине 25 километров в 130 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
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Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
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