Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"

"Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Главком отметил, что четыре таких корабля будут нести на своем борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО "Панцирь". Первым "Каракуртом" с этим комплексом станет корабль "Одинцово", причем испытания "Панциря" на нем намечены на ближайшее время.