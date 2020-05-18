Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт") в ближайшее время должен получить Балтийский флот, сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
Ранее предыдущий главком ВМФ России Владимир Королев сообщал, что поставка серии "Каракуртов" на Балтийский флот завершится в 2021 году, но не уточнял количество кораблей. Сейчас в составе Балтфлота уже есть два таких МРК - "Мытищи" и "Советск".
"Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Главком отметил, что четыре таких корабля будут нести на своем борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО "Панцирь". Первым "Каракуртом" с этим комплексом станет корабль "Одинцово", причем испытания "Панциря" на нем намечены на ближайшее время.
Главком поздравил моряков с днем Балтийского флота, который отмечается 18 мая, и назвал объединение "передовым эшелоном ... на западном стратегическом направлении".
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