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Новое оружие России
2020-05-18T04:44
https://ria.ru/20200518/1571588688.html
Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"
https://cdn24.img.ria.ru/images/150952/73/1509527361_0:127:3071:1854_1036x0_80_0_0_824320a4463c3137ac0c68ce4370862f.jpg
РИА Новости

Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"

00:32 18.05.2020 (обновлено: 04:44 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800
Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт") в ближайшее время должен получить Балтийский флот, сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
Ранее предыдущий главком ВМФ России Владимир Королев сообщал, что поставка серии "Каракуртов" на Балтийский флот завершится в 2021 году, но не уточнял количество кораблей. Сейчас в составе Балтфлота уже есть два таких МРК - "Мытищи" и "Советск".

"Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Главком отметил, что четыре таких корабля будут нести на своем борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО "Панцирь". Первым "Каракуртом" с этим комплексом станет корабль "Одинцово", причем испытания "Панциря" на нем намечены на ближайшее время.
Главком поздравил моряков с днем Балтийского флота, который отмечается 18 мая, и назвал объединение "передовым эшелоном ... на западном стратегическом направлении".
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Новое оружие РоссииРоссияБалтийский флот ВМФ РоссииБезопасность
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