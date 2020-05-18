Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T00:16
https://ria.ru/20200518/1571588603.html
В Подмосковье возобновили строительство и работу промпредприятий
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564909521_0:229:3234:2048_1036x0_80_0_0_510373a3c6dd2471cdd2da4e426021c9.jpg
РИА Новости

В Подмосковье возобновили строительство и работу промпредприятий

00:16 18.05.2020
7975
© РИА Новости / Владимир АстапковичСтроительство
Строительство
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Строительство. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Бюджетное, жилое, коммерческое строительство, а также промышленные предприятия запущены в Московской области, возобновлена работа на объектах ЖКХ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", - написал в воскресенье Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что работу в регионе возобновят более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок, где занято около 240 тысяч человек.
Обязательное условие – соответствие стандарту санитарных требований, разработанному правительством региона с обязательным ношением масок, социальной дистанцией, измерением температуры, правильной работой столовых. За соблюдением всех правил будут следить стюарды, специально отобранные сотрудники, с цветовой маркировкой головных уборов или одежды.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, планируется не ранее 25 мая, соответствующее постановление было подписано губернатором региона в воскресенье.
По-прежнему на территории Подмосковья временно запрещено проведение на территории спортивных, физкультурных, зрелищных, публичный и иных массовых мероприятий.
Также приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения жителями помещений таких предприятий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
1500005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Кристина с Артемом и Алисой
"Постой, не уходи!" Исповедь матери, чуть не растерявшей всех своих детей
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии в ДТП погибли шесть человек
Руки матери и ребенка
Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше
Дистанционное обучение школьников
Московские школьники завершили учебный год
Певица Любовь Успенская
"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
Хомяк
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Жилые дома в центре Екатеринбурга
Forbes назвал самые недооцененные города России
Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800
Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"
Аденский залив
Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Тестирование на коронавирус
Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
09:15Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
09:11Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус
09:10Первые резиденты ТОР "Столица Арктики" создадут 1,5 тысячи рабочих мест
Лента новостейМолния