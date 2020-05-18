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Культура
2020-05-18T00:00
https://ria.ru/20200518/1571587818.html
Что смотреть онлайн 18 мая. Расписание трансляций
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РИА Новости

Что смотреть онлайн 18 мая. Расписание трансляций

00:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПласидо Доминго, архивное фото
Пласидо Доминго, архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Сегодня в афише культурных мероприятий – небольшая передышка после насыщенных выходных. В Метрополитен-опере поет Пласидо Доминго, в Перми оркестр musicAeterna играет Вивальди, а в МХТ имени Чехова — запись "Дачников". Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (18 мая) до 1:30 (19 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2017 года "Набукко" Джузеппе Верди об ассирийском царе Навуходоносоре (сокращенно Набукко). Постановка Элайджи Мошински, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Пласидо Доминго (Набукко), Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Дмитрий Белосельский и Расел Томас.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на спектакль "Собор. Белокаменная фантазия" по сюжетам каменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. Постановка Марины Протасовой.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДмитриевский собор во Владимире
Дмитриевский собор во Владимире
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дмитриевский собор во Владимире

День

В 15:00 Гоголь-центр повторит современный вариант "Обыкновенной истории" Ивана Гончарова. Постановка Кирилла Серебренникова. В ролях: Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Ольга Науменко, Мария Селезнева. Премьера спектакля состоялась в 2015 году.
В 16:00 Электротеатр Станиславский покажет проект "Дауны комментируют мир" Бориса Юхананова: "Неуправляемый ни для кого" (1995) и "Да! Дауны…или Поход за золотыми птицами" (1997).
В 17:00 из Пермского театра оперы и балета начнется трансляция записи выступления оркестра musicAeterna под управлением Дмитрия Синьковского, который также солирует на скрипке. В программе произведения Антонио Вивальди, включая "Времена года".

Вечер

В 19:00 МХТ имени Чехова представит запись 1979 года спектакля "Дачники" по пьесе Максима Горького. Постановка Владимира Салюка и Марии Муат.
В 19.00 МДТ – театр Европы покажет фильм "Лев Додин. Максимы" о выдающемся театральном режиссере. Постановка и интервью Анатолий Малкин.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" покажут "Тоску" Джакомо Пуччини Волгоградского государственного театра "Царицынская опера". Постановка Иркина Габитова, дирижер Фабио Мастранжело.
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из оперы "Тоска" Волгоградского государственного театра "Царицынская опера"
Сцена из оперы Тоска Волгоградского государственного театра Царицынская опера
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из оперы "Тоска" Волгоградского государственного театра "Царицынская опера"
В 19:00 Театр имени Ленсовета представит спектакль "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Запись 2013 года. Режиссер Сергей Волков. Художественный руководитель постановки Юрий Бутусов.
В 19:00 Венская опера откроет доступ к опере "Гибель богов" Рихарда Вагнера. Постановка Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер Петер Шнайдер. В ролях: Штефан Винке, Петра Лэнг, Регина Ханглер и Фальк Штрукманн.
В 19:00 на сайте Московской консерватории начнется трансляция концертного исполнения в марте 2020 года незаконченной оперы "Заида" Вольфганга Амадея Моцарта в Рахманиновском зале. На сцене камерный оркестр Московской консерватории под управлением Феликса Колобова.
В 22:00 каждый вечер до 21 мая продолжается VK Fest: расписание выступлений более 50 исполнителей доступно по ссылке.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
13 мая, 08:00Культура
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
100000
КультураКоронавирус в РоссииТеатрБалетОпераГоголь-центрСамоизоляцияМузыкаНовости культурыЛев ДодинМалый драматический театр - театр ЕвропыМетрополитен-операМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоЛенинградский театр имени Ленсовета
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