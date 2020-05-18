Что смотреть онлайн 18 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Сегодня в афише культурных мероприятий – небольшая передышка после насыщенных выходных. В Метрополитен-опере поет Пласидо Доминго, в Перми оркестр musicAeterna играет Вивальди, а в МХТ имени Чехова — запись "Дачников". Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.