Хаос в Черногории: верующие вышли на улицы из-за карантина

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Черногории не утихают акции протеста из-за того, что на священников Сербской православной церкви завели уголовные дела по обвинению в нарушении карантина. Как выяснил корреспондент РИА Новости, за декларируемым властями "равенством перед правилами Минздрава" стоят совершенно иные мотивы.

"Борьба продолжится"

Вот уже пятый день подряд на улицах черногорских городов то и дело слышно: "Не отдадим тебя, владыка!"

Это о епископе Никшичском Иоанникии, которого трое суток продержали в тюрьме вместе с несколькими священниками. Их арестовали 12 мая — после праздничной литургии в день памяти святителя Василия Острожского, небесного покровителя Черногории и самого почитаемого в стране святого. Полицейские объяснили, что служба прошла с "грубыми нарушениями" карантинных мер.

Хотя накануне власти разрешили перемещаться по стране и проводить религиозные церемонии. С начала пандемии в Черногории выявили 324 инфицированных.

Узнав об аресте духовенства, люди вышли на улицы. В Никшиче и Плевле протестующих разгоняли слезоточивым газом. Те, как утверждают власти, кидали в полицейских камни и бутылки. Арестовали несколько десятков человек — за "нарушение запрета Минздрава на массовые собрания".

© AP Photo / Risto Bozovic Черногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020 © AP Photo / Risto Bozovic Черногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020

К субботе обстановка накалилась до предела. В Черногории всерьез заговорили о "кровопролитной гражданской войне". В ночь на 16 мая епископа Иоанникия и других задержанных клириков выпустили.

"Все стали свидетелями нашей преданности вере и Церкви. <...> Но сегодня ночью ничего не решилось. Эта борьба продолжится, и мы должны быть к ней готовы", — обратился епископ к демонстрантам сразу после освобождения.

Уголовное дело на него не закрыли — священнослужителю грозит год тюрьмы. Однако владыка Иоанникий говорил вовсе не о себе. Он, как и тысячи черногорцев, понимает, что карантин — лишь повод для нападок на Сербскую церковь в Черногории.

Материальный расчет

"Церковные земли хотят захватить. Речь идет об особо лакомых кусках на побережье Адриатического моря, которые исторически принадлежат Сербской церкви", — объясняет РИА Новости житель Подгорицы Сергей Четкович.

Началось все в конце прошлого года, когда глубокой ночью на 27 декабря черногорский парламент принял закон "О свободе вероисповедания". За таким демократичным названием скрывался механизм легального изъятия церковных земель — согласно документу, если религиозная организация не докажет право собственности, имущество могут национализировать.

Этот документ возмутил многих черногорцев. С января по март верующие по два раза в неделю выходили на молитвенные стояния. В этих акциях участвовали до 300 тысяч человек — половина населения страны.

Арест духовенства усилил противостояние. В Черногорской митрополии уверены, что власти специально разжигают конфликт.

"Правительство Черногории действует так, как будто его единственная проблема — это Церковь", — рассуждает епископ Иоанникий.

Православные считают, что церковное имущество хотят использовать для пополнения бюджета. Ведь надо выполнять обязательства перед западными кредиторами. По данным Международного валютного фонда, внешний долг Черногории — более восьми миллиардов долларов, в два раза больше ВВП.

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию. Страна живет во многом за счет туризма. Сезон предполагается начать 1 июня. И Подгорица спешно договаривается с ЕС о включении Черногории в так называемый туристический коридор — список стран, чьи границы будут открыты для граждан Германии, Франции, Италии и Австрии.

"Будет плохо"

То, что священников арестовали на фоне ускоренного смягчения мер, возмутило верующих. Вновь заговорили о том, что нынешние черногорские власти применяют законы избирательно. Президент Мило Джуканович находится у власти почти 20 лет и не собирается в отставку.

© AP Photo / Darko Vojinovic Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории © AP Photo / Darko Vojinovic Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории

"Если случится эскалация противостояния, это будет плохо для европейского будущего Черногории, экономического восстановления, внутриполитической стабильности. Недовольство людей огромное и, по-моему, оправданное. Мерами здравоохранения злоупотребляют, власти используют каждую возможность, чтобы применить их против православного большинства, верующих людей и всех, кто понимает разницу между свободой и тиранией", — говорит РИА Новости лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович.

Он призвал правительство взять на себя ответственность за аресты и последовавшие за ними беспорядки. Однако официальная Подгорица винит во всем оппозицию.

"Когда все предпринимаемые действия — митинги, шествия верующих и так далее — провалятся и система проявит устойчивость к подобным нападкам, оппозиция предпримет последний маневр — сошлется на то, что выборы прошли в неравноправных и недемократических условиях", — заявил журналистам пресс-секретарь правящей Демократической партии социалистов Милош Николич.

Однако сами православные не хотят влезать в политические игры. Для них главное — "добиться соблюдения их права на свободу вероисповедания". Без давления со стороны властей.

"Мне много кто из прихожан Сербской церкви признается, что не будет на предстоящих выборах голосовать за режим Джукановича. Не проголосуют и за оппозицию — они разочаровались в политиках", — отмечает в беседе с РИА Новости православный общественный деятель Боро Джукич.