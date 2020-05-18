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2020-05-18T08:00
https://ria.ru/20200518/1571559650.html
Чихаем дома: как справиться с аллергией на самоизоляции
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РИА Новости

Чихаем дома: как справиться с аллергией на самоизоляции

08:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевДеревья в парке Сосновка в Выборгском районе Ленинградской области
Деревья в парке Сосновка в Выборгском районе Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса остальные заболевания отошли на второй план, но вовсе не исчезли. Весна и лето традиционно становятся пиковыми для поллиноза – сезонной аллергической реакции на пыльцу цветущих растений. О том, как справиться с аллергией на самоизоляции, рассказали специалисты.
"Известно, что в городских условиях проявления поллиноза могут протекать легче, чем в сельской местности. Однако постоянное пребывание в четырех стенах может негативно влиять на настроение, сниженная физическая активность, отсутствие свежего воздуха, отсутствие простора, возможности навещать друзей, посещать различные мероприятия также будут сказываться на детях и их родителях, – отмечает аллерголог-иммунолог, педиатр Павел Гущин. - Однако, находясь на самоизоляции в закрытом помещении, дети меньше контактируют с пыльцевыми аллергенами, что благоприятно сказывается на течении поллиноза – симптомы возникают реже и менее интенсивные".
Чтобы смягчить проявление симптомов "домашнего" поллиноза, врач рекомендует проветривать комнату в вечерние часы или после дождя, а также использовать кондиционер и очиститель воздуха.
"На открытые окна и двери можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю (в несколько слоев). Проводите влажную уборку ежедневно. Если приходится выходить на улицу, то носите маску, очки, можно использовать барьерные спреи или фильтры в нос. После возвращения с улицы вымойте руки, примите душ, промойте глаза, носовые ходы, смените одежду, – советует Павел Гущин. – Следите за прогнозами пыльцы с помощью пыльцевых мониторингов, а также не забывайте про прием препаратов, которые прописал врач. И конечно, при ухудшении состояния своевременно обращайтесь за врачебной помощью".
"Безусловно, люди, которые не выходят на улицу и часто проводят влажные уборки дома, перенесут сезон цветения легче. Но хочу напомнить, что пик уровня пыльцы в воздухе максимален в утренние (6–10) и вечерние (18–22) часы. Поэтому для проветривания лучше выбирать другое время", – подчеркивает Екатерина Морозова, педиатр, аллерголог-иммунолог.
По ее мнению, идеальный способ проветривания помещения – через влажную ткань (на ней осядет много пыльцы). "А вот "гулять" все же лучше у закрытого окна, да и балконы – не самое чистое место в доме. Обычно там довольно пыльно, а это может ухудшить самочувствие", – говорит Екатерина.
Если вы или ребенок склонны к поллинозу или имеете подтвержденный диагноз, составляйте свой рацион с учетом возможных реакций.
Контролируйте употребление жареного, соленого, перченого, сладкого. А при наличии перекрестной пищевой аллергии стоит избегать тех продуктов, на которые развивается реакция у людей, страдающих "деревянным" поллинозом, – это чаще всего косточковые и семечковые фрукты, орехи, морковь. В остальном рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.
"Пациентам с поллинозом к луговым травам (проявления июнь – июль) рекомендовано исключить все злаки: рис, гречка, пшеница, овес, ячмень, – рассказывает аллерголог-иммунолог Екатерина Морозова. – Пациентам с поллинозом к сорным травам (проявления август – сентябрь) рекомендовано исключать из питания мед и продукты пчеловодства, семена (горчица, подсолнечник) и масла из них, цикорий, бахчевые (арбузы, дыни), специи и зелень (анис, петрушку, укроп, тмин, карри, перец, кориандр, имбирь, корицу), морковь, свеклу".
Кроме того, в период обострения поллиноза не рекомендовано проводить фитотерапию, уточняет специалист, а также предпочтительно отказаться от "химии" в еде – консервантов, красителей и усилителей вкуса. Также лучше не употреблять помидоры, болгарский перец, алкоголь, бананы, клубнику, орехи, морепродукты, мед и продукты пчеловодства.
В условиях гиподинамии также стоит отказаться от быстрых углеводов (мучного и сладкого), напоминает Екатерина Морозова. Лучше увеличьте потребление сырых овощей и фруктов, зелени (для улучшения работы кишечника) и мяса / рыбы (источник белка).
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"По возможности предпочтение лучше отдавать натуральным продуктам, а не кулинарии, то есть кусок мяса съесть полезнее, чем колбасу или сосиску, да и по стоимости разница будет невелика", – говорит врач.
Кроме того, пациентам с поллинозом рекомендуется обратить внимание на АСИТ-терапию – аллерген-специфическую иммунотерапию. В настоящее время это единственный эффективный способ лечения аллергической реакции.
"АСИТ – очень эффективный способ, направленный на лечение, а не на устранение симптомов, – говорит Екатерина Морозова. – Но начинать курс АСИТ необходимо за три месяца до начала цветения. В этом году с учетом пандемии делать его уже поздновато, но если ситуация будет позволять, в ноябре – декабре будет здорово дойти до аллерголога и решить, насколько эффективным и безопасным будет это лечение именно для вас".
"Я сама – пациент с поллинозом, – добавляет Екатерина, – и очень хорошо изнутри знаю эту болезнь, знаю, как из рациона постепенно пропадают продукты с перекрестной реактивностью и питание становится очень скудным. Знаю, как тяжело пережить период обострения: можно отключить воду из носа, можно привести в порядок (почти в порядок) глаза, можно наладить дыхание... Но нельзя убрать вату из головы – пациенты меня поймут. После АСИТ-терапии я человек, который может есть вкусные фрукты и радоваться наступлению весны, даже на самоизоляции".
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