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Туризм
2020-05-18T05:02
https://ria.ru/20200518/1571544538.html
Эксперты рассказали, как бесплатно попасть в бизнес-класс самолета
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как бесплатно попасть в бизнес-класс самолета

05:02 18.05.2020
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© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiВ салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Специалисты сервиса по бронированию авиабилетов раскрыли секреты, как можно попасть в бизнес-класс самолета, не заплатив за него, сообщает Express.
Линн Уник, менеджер по развитию компании, сказала, что у туристов больше шансов попасть в бизнес-класс, отправляясь в полет в праздничные дни и в другие даты, когда деловые путешественники, как правило, не совершают поездки.
Еще один вариант, все же заплатить, но за багаж.
"Моя жена и я получили повышение класса обслуживания, точно не знаем, почему, но думаем, что расходы 1600 долларов за багаж помогли", — рассказывает один из пользователей сервиса.
Эксперты также рекомендуют пассажирам присоединяться к программам лояльности авиакомпаний. Даже если баллов не много, есть шанс стать одним из первых среди тех, кто может претендовать на повышение класса обслуживания.

"Мы всегда рекомендуем приходить на рейс пораньше, так больше возможностей попасть в бизнес-класс, — советуют эксперты. — Вы будете первым, кто узнает, есть ли там свободные места".

"Мы с женой летели в Доминиканскую Республику. Приехали в аэропорт Глазго слишком рано, но, по крайней мере, там не было очереди, — рассказывает менеджер по продуктам Дэвид Лоу. – На стойке регистрации нам сказали, что есть два свободных места в первом классе, и так как мы прибыли раньше всех, мы можем получить их бесплатно".
Но и поздний приезд в аэропорт может способствовать повышению класса обслуживания. Если рейс переполнен, а в бизнес-классе есть свободные места, есть шанс получить их.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмГлазго (город)
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