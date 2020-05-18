В Мексике сняли на видео как прохожие, поймали на улице тигра

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В пригороде Гвадалахары местные жители, проезжая на автомобиле, сняли на видео тигра, который свободно гулял по тротуару, В пригороде Гвадалахары местные жители, проезжая на автомобиле, сняли на видео тигра, который свободно гулял по тротуару, сообщает The Guardian.

На кадрах видно, как три человека преследовали хищника, один из них раскрутил над головой лассо и накинул его на животное. Тигр пытался вырваться, но безуспешно.

Очевидцы вызвали полицию, но, когда офицеры приехали, на улице не было ни зверя, ни ловцов.