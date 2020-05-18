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Туризм
2020-05-18T02:17
https://ria.ru/20200518/1571529522.html
В Мексике сняли на видео как прохожие, поймали на улице тигра
https://cdn23.img.ria.ru/images/155565/96/1555659615_0:621:2048:1773_1036x0_80_0_0_d9963e1b81dd3a1327933216443b3d38.jpg
РИА Новости

В Мексике сняли на видео как прохожие, поймали на улице тигра

02:17 18.05.2020
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© Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица
Амурская тигрица
© Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В пригороде Гвадалахары местные жители, проезжая на автомобиле, сняли на видео тигра, который свободно гулял по тротуару, сообщает The Guardian.
На кадрах видно, как три человека преследовали хищника, один из них раскрутил над головой лассо и накинул его на животное. Тигр пытался вырваться, но безуспешно.
Очевидцы вызвали полицию, но, когда офицеры приехали, на улице не было ни зверя, ни ловцов.
Животное так и не нашли. При этом издание указывает, что хищников часто содержат в своих владениях местные наркобароны.
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