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Культура
2020-05-18T08:00
https://ria.ru/20200518/1571525117.html
Музейный "Оскар" — 2020: номинанты из России
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РИА Новости

Музейный "Оскар" — 2020: номинанты из России

08:00 18.05.2020
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© предоставлено Учемским музеем Учемский музей. Вид с воды.
Учемский музей. Вид с воды.
© предоставлено Учемским музеем
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Галина Нилова. Сегодня Международный день музеев, но самую престижную награду "Европейский музей года" должны были вручать еще 2 мая. По понятным причинам церемонию перенесли, пока на неопределенный срок. В этом году в шорт-листе — шесть представителей России. По общему числу претендентов впереди только Швейцария (восемь). Какие российские музеи оказались в почетном списке — в материале РИА Новости.

Тульский музей оружия

"Это очень серьезная премия, эквивалент "Оскара" в нашем мире, — говорит представитель пресс-службы старейшего и крупнейшего в России музея оружия Ян Соловьев. — Номинация важна для имиджа". В Туле в 2017 году полностью переделали экспозицию и получили право принять участие в конкурсе.
"Эксперт из Швейцарии оценивал нас от и до: от входа до пятого этажа. Ходил один — предупредил, что к нему никто не должен приближаться, как к обычному посетителю. Брал аудиогид, проверял доступность для людей с ограниченными возможностями, наличие шрифтов Брайля, расположение этикеток, их перевод на английский язык, электронные подписи, вплоть до системы освещения. И, главное, концепцию подачи информации в целом", — рассказывает Ян.
© предоставлено Тульским музеем оружияДень музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия
День музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия
1 из 3
День музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия
© предоставлено Тульским музеем оружия
© из личного архива Галины НиловойРужье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года
Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года
2 из 3
Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года
© из личного архива Галины Ниловой
© предоставлено Тульским музеем оружияДень музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия
День музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия
3 из 3
День музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия
© предоставлено Тульским музеем оружия
1 из 3
День музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия
© предоставлено Тульским музеем оружия
2 из 3
Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года
© из личного архива Галины Ниловой
3 из 3
День музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия
© предоставлено Тульским музеем оружия
Музей, история которого началась на Тульском оружейном заводе еще в 1724 году, открыли для широкой публики в 1924-м. Долгое время он находился на территории Тульского кремля, но затем получил новое здание в форме богатырского шлема русского воина. Сейчас тут принимают около 600 тысяч посетителей в год со всей России.

Музей-квартира Лобачевского в Казанском федеральном университете

"Где вы в России увидите университет, открывший новый музей?" — спрашивает директор Светлана Фролова. Она решила принять участие в европейском конкурсе после того, как на российских ("Интермузей", "Выбор Петербурга") ее заявки отклонили.
Выставочное пространство оформили в 2017 году на втором этаже Ректорского дома на территории Казанского университета — именно здесь жил в XVIII веке один из основателей неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский.
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университетеКабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете
Кабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете
1 из 3
Кабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете
Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете
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Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете

Голубая гостиная в музее-квартире Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете

Голубая гостиная в кабинете Николая Лобачевского в его музее-квартире в Казанском федеральном университете
3 из 3

Голубая гостиная в музее-квартире Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете

© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете
1 из 3
Кабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете
2 из 3
Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете
© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете
3 из 3

Голубая гостиная в музее-квартире Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете

© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете
Обстановку частично воссоздали по фотографиям, есть и личные вещи ученого. Перед тем как попасть внутрь, посетителям показывают фильм на пленке, наклеенной на стекло. Потом оно становится прозрачным и вы видите старинный кабинет. "Очень многие зрители, просто опешив, стоят и говорят: "Похоже, нарисовано... Ой, нет, не нарисовано". Люди не понимают, что туда можно зайти", — объясняет Елена Фролова.
Музей служит площадкой для временных выставок из коллекции университета (обычно они меняются каждые два месяца) и детских программ.

Музей-заповедник "Куликово поле"

"Куликово поле" в Тульской области — не новичок на конкурсе, уже входил в шорт-лист в 2007 году со своей первой экспозицией. В этот раз решили подать заявку с выставочным пространством "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", открытым в 2016 году. Одно из серьезных преимуществ этого проекта — то, что основной экспонат, собственно поле, представлен и в стенах музея, и снаружи.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Музей-заповедник "Куликово поле"
Музей-заповедник Куликово поле
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Музей-заповедник "Куликово поле"
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" музея-заповедника "Куликово поле"
Экспозиция Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение музея-заповедника Куликово поле
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Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" музея-заповедника "Куликово поле"
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"

Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху

Музей-заповедник Куликово поле. Вид сверху.
3 из 3

Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху

© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
Музей-заповедник "Куликово поле"
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" музея-заповедника "Куликово поле"
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3

Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху

© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
Сотрудник пресс-службы Любовь Котикова поделилась наблюдением, что о Куликовской битве на Западе мало кто знает, поэтому акцент в презентации, которую готовит каждый номинант, сделали на взаимодействии культур Киевской Руси и Орды.

Музей Анатолия Зверева (AZ)

Из столичных в шорт-лист EMYA 2020 попал только этот музей. Эксперт из Швейцарии осмотрел проект "Птица-тройка и ее пассажиры" по произведениям Гоголя в самом AZ и "Свободный полет" о связях фильмов Андрея Тарковского с творчеством художников-нонконформистов в Западном крыле Новой Третьяковки.
© предоставлено музеем Анатолия ЗвереваМузей Анатолия Зверева
Музей Анатолия Зверева
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Музей Анатолия Зверева
© предоставлено музеем Анатолия Зверева
© предоставлено музеем Анатолия Зверева

Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры" в музее Анатолия Зверева

Выставка Птица-тройка и ее пассажиры в музее Анатолия Зверева
2 из 3

Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры" в музее Анатолия Зверева

© предоставлено музеем Анатолия Зверева
© предоставлено музеем Анатолия Зверева

Выставка "Сказки Андерсена" в музее Анатолия Зверева

Выставка Сказки Андерсена в музее Анатолия Зверева
3 из 3

Выставка "Сказки Андерсена" в музее Анатолия Зверева

© предоставлено музеем Анатолия Зверева
1 из 3
Музей Анатолия Зверева
© предоставлено музеем Анатолия Зверева
2 из 3

Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры" в музее Анатолия Зверева

© предоставлено музеем Анатолия Зверева
3 из 3

Выставка "Сказки Андерсена" в музее Анатолия Зверева

© предоставлено музеем Анатолия Зверева
AZ создавали как частный музей одного живописца — Анатолия Зверева. Сейчас тут показывают также художников его круга — представителей неофициального искусства 50-80-х годов. В распоряжении куратора небольшое пространство, поэтому каждый проект представляют в виде изосериала, в котором сама экспозиция — лишь одна из серий, а еще есть книги, фильмы и видеоинсталляции.

"Остров-град Свияжск". Музей археологического дерева "Татарская слободка"

"Представить старинную деревянную застройку сложно — и технологически, и методологически. В России это первый музей подобного рода", — подчеркивает директор Артем Силкин.
По его словам, эксперты конкурса тщательно исследовали, соответствует ли экспозиция самым высоким стандартам.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка", открывшегося на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск".

Экспозиция Музея археологического дерева Татарская слободка
1 из 3

Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка", открывшегося на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© предоставлено музеем археологического дерева в СвияжскеМузей археологического дерева в Свияжске
Музей археологического дерева в Свияжске
2 из 3
Музей археологического дерева в Свияжске
© предоставлено музеем археологического дерева в Свияжске
© предоставлено музеем археологического дерева "Татарская слободка" в СвияжскеЭкспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске
Экспозиция музея археологического дерева Татарская слободка в Свияжске
3 из 3
Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске
© предоставлено музеем археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске
1 из 3

Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка", открывшегося на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 3
Музей археологического дерева в Свияжске
© предоставлено музеем археологического дерева в Свияжске
3 из 3
Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске
© предоставлено музеем археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске
Музей находится прямо на месте археологического раскопа. Тут собраны срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые, подлинные орудия труда, кожаная обувь, игрушки, кухонная утварь, лапти, циновки и даже лыжи XVI века.

Учемский музей

Музей в Учме неподалеку от Мышкина и Углича создан 20 лет назад стараниями лесника, плотника и краеведа Василия Смирнова. Экспозиция в амбарах на открытом воздухе открыта с апреля по ноябрь. Посетителей немного — всего тысяча в год.
"Нам хватает, и это абсолютно фантастическая, наша аудитория — интересующиеся люди. Чтобы сюда попасть, нужно очень этого хотеть", — говорит жена основателя музея Елена Наумова.
© предоставлено Учемским музеемЧасовня в селе Учма
Часовня в селе Учма
1 из 3
Часовня в селе Учма
© предоставлено Учемским музеем
© предоставлено Учемским музеем

Экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви" Учемского музея

Эскспозиция Своя лодка. Старухи о любви Учемского музея
2 из 3

Экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви" Учемского музея

© предоставлено Учемским музеем
© предоставлено Учемским музеемЭкспонат из коллекции Учемского музея
Экспонат из коллекции Учемского музея
3 из 3
Экспонат из коллекции Учемского музея
© предоставлено Учемским музеем
1 из 3
Часовня в селе Учма
© предоставлено Учемским музеем
2 из 3

Экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви" Учемского музея

© предоставлено Учемским музеем
3 из 3
Экспонат из коллекции Учемского музея
© предоставлено Учемским музеем
Задача экспозиции — обратить внимание не на предмет, а на судьбу, с ним связанную. Новая выставка — "Своя лодка. Старухи о любви". История России в XX веке показана через исповеди шести вдов.
По словам Елены Наумовой, ее буквально заставил принять участие в конкурсе член Международного совета музеев (ИКОМ) России Михаил Гнедовский. И о необычном музее заговорили на международном уровне. "Номинация — это очень почетно. Так мы сами себе сделали рекламу, рассчитанную на думающих людей", — уверена Елена.

Как выбирают лучших

По правилам конкурса, участвовать могут новые институции, открывшиеся менее трех лет назад, либо те, кто масштабно обновил экспозиции. Заявку принимают только раз в три года.
Организаторы отправляют своих экспертов на место. "Явного" — он знакомится с сотрудниками, задает вопросы, осматривает экспозицию. И "тайного", о приезде которого никого не предупреждают. Россию проверяли два "явных" специалиста: директор Музея почтовой связи в финском Тампере Киммо Антила и бывший руководитель Музея естественной истории в швейцарском Невшателе Кристоф Дюфур.
© РИА Новости / Павел ЛисицынВоссозданный личный кабинет первого президента России Бориса Ельцина, в котором он выступил с предновогодним обращением к гражданам в 1999 году, — часть экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге
Воссозданный личный кабинет первого президента России Бориса Ельцина, в котором он выступил с предновогодним обращением к гражданам в 1999 году, - часть экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Воссозданный личный кабинет первого президента России Бориса Ельцина, в котором он выступил с предновогодним обращением к гражданам в 1999 году, — часть экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге
По итогам проверки кандидата могут включить в шорт-лист премии и пригласить на очный этап, который в этом году планировался в Кардиффе (Уэльс, Великобритания). Российский музей еще ни разу не был победителем, лишь однажды Ельцин-центр стал лауреатом EMYA, но ему присудили не Гран-при, а премию Совета Европы.
Тульский государственный музей оружия
23 февраля, 08:00Культура
Стрелять буду! Самые интересные музеи оружия в России
400000
КультураВыставкиКоронавирус COVID-19Музеи"Куликово поле"СвияжскТульский оружейный заводУэльсФинляндияИКОМ России
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