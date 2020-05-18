Музейный "Оскар" — 2020: номинанты из России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Галина Нилова. Сегодня Международный день музеев, но самую престижную награду "Европейский музей года" должны были вручать еще 2 мая. По понятным причинам церемонию перенесли, пока на неопределенный срок. В этом году в шорт-листе — шесть представителей России. По общему числу претендентов впереди только Швейцария (восемь). Какие российские музеи оказались в почетном списке — в материале РИА Новости.

Тульский музей оружия

"Это очень серьезная премия, эквивалент "Оскара" в нашем мире, — говорит представитель пресс-службы старейшего и крупнейшего в России музея оружия Ян Соловьев. — Номинация важна для имиджа". В Туле в 2017 году полностью переделали экспозицию и получили право принять участие в конкурсе.

"Эксперт из Швейцарии оценивал нас от и до: от входа до пятого этажа. Ходил один — предупредил, что к нему никто не должен приближаться, как к обычному посетителю. Брал аудиогид, проверял доступность для людей с ограниченными возможностями, наличие шрифтов Брайля, расположение этикеток, их перевод на английский язык, электронные подписи, вплоть до системы освещения. И, главное, концепцию подачи информации в целом", — рассказывает Ян.

© предоставлено Тульским музеем оружия День музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия 1 из 3 День музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия © предоставлено Тульским музеем оружия © из личного архива Галины Ниловой Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года 2 из 3 Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года © из личного архива Галины Ниловой © предоставлено Тульским музеем оружия День музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия 3 из 3 День музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия © предоставлено Тульским музеем оружия 1 из 3 День музеев 18 мая 2019 года в Тульском музее оружия © предоставлено Тульским музеем оружия 2 из 3 Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года © из личного архива Галины Ниловой 3 из 3 День музеев 18 мая 2019 года в экспозиции Тульского музея оружия © предоставлено Тульским музеем оружия

Музей, история которого началась на Тульском оружейном заводе еще в 1724 году, открыли для широкой публики в 1924-м. Долгое время он находился на территории Тульского кремля, но затем получил новое здание в форме богатырского шлема русского воина. Сейчас тут принимают около 600 тысяч посетителей в год со всей России.

Музей-квартира Лобачевского в Казанском федеральном университете

"Где вы в России увидите университет, открывший новый музей?" — спрашивает директор Светлана Фролова. Она решила принять участие в европейском конкурсе после того, как на российских ("Интермузей", "Выбор Петербурга") ее заявки отклонили.

Выставочное пространство оформили в 2017 году на втором этаже Ректорского дома на территории Казанского университета — именно здесь жил в XVIII веке один из основателей неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский.

© предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете Кабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете 1 из 3 Кабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете 2 из 3 Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете Голубая гостиная в музее-квартире Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете 3 из 3 Голубая гостиная в музее-квартире Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете 1 из 3 Кабинет в музее-квартире Лобачевского в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете 2 из 3 Печатка Николая Лобачевского в виде дамы в капоре в его музее-квартире в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете 3 из 3 Голубая гостиная в музее-квартире Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете © предоставлено музеем-квартирой Лобачевского в Казанском федеральном университете

Обстановку частично воссоздали по фотографиям, есть и личные вещи ученого. Перед тем как попасть внутрь, посетителям показывают фильм на пленке, наклеенной на стекло. Потом оно становится прозрачным и вы видите старинный кабинет. "Очень многие зрители, просто опешив, стоят и говорят: "Похоже, нарисовано... Ой, нет, не нарисовано". Люди не понимают, что туда можно зайти", — объясняет Елена Фролова.

Музей служит площадкой для временных выставок из коллекции университета (обычно они меняются каждые два месяца) и детских программ.

Музей-заповедник "Куликово поле"

"Куликово поле" в Тульской области — не новичок на конкурсе, уже входил в шорт-лист в 2007 году со своей первой экспозицией. В этот раз решили подать заявку с выставочным пространством "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", открытым в 2016 году. Одно из серьезных преимуществ этого проекта — то, что основной экспонат, собственно поле, представлен и в стенах музея, и снаружи.

© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" Музей-заповедник "Куликово поле" 1 из 3 Музей-заповедник "Куликово поле" © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" музея-заповедника "Куликово поле" 2 из 3 Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" музея-заповедника "Куликово поле" © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху 3 из 3 Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 1 из 3 Музей-заповедник "Куликово поле" © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 2 из 3 Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" музея-заповедника "Куликово поле" © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 3 из 3 Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху © предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"

Сотрудник пресс-службы Любовь Котикова поделилась наблюдением, что о Куликовской битве на Западе мало кто знает, поэтому акцент в презентации, которую готовит каждый номинант, сделали на взаимодействии культур Киевской Руси и Орды.

Музей Анатолия Зверева (AZ)

Из столичных в шорт-лист EMYA 2020 попал только этот музей. Эксперт из Швейцарии осмотрел проект "Птица-тройка и ее пассажиры" по произведениям Гоголя в самом AZ и "Свободный полет" о связях фильмов Андрея Тарковского с творчеством художников-нонконформистов в Западном крыле Новой Третьяковки.

© предоставлено музеем Анатолия Зверева Музей Анатолия Зверева 1 из 3 Музей Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры" в музее Анатолия Зверева 2 из 3 Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры" в музее Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева Выставка "Сказки Андерсена" в музее Анатолия Зверева 3 из 3 Выставка "Сказки Андерсена" в музее Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева 1 из 3 Музей Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева 2 из 3 Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры" в музее Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева 3 из 3 Выставка "Сказки Андерсена" в музее Анатолия Зверева © предоставлено музеем Анатолия Зверева

AZ создавали как частный музей одного живописца — Анатолия Зверева. Сейчас тут показывают также художников его круга — представителей неофициального искусства 50-80-х годов. В распоряжении куратора небольшое пространство, поэтому каждый проект представляют в виде изосериала, в котором сама экспозиция — лишь одна из серий, а еще есть книги, фильмы и видеоинсталляции.

"Остров-град Свияжск". Музей археологического дерева "Татарская слободка"

"Представить старинную деревянную застройку сложно — и технологически, и методологически. В России это первый музей подобного рода", — подчеркивает директор Артем Силкин.

По его словам, эксперты конкурса тщательно исследовали, соответствует ли экспозиция самым высоким стандартам.

© РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка", открывшегося на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск". 1 из 3 Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка", открывшегося на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск". © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк © предоставлено музеем археологического дерева в Свияжске Музей археологического дерева в Свияжске 2 из 3 Музей археологического дерева в Свияжске © предоставлено музеем археологического дерева в Свияжске © предоставлено музеем археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске 3 из 3 Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске © предоставлено музеем археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске 1 из 3 Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка", открывшегося на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск". © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк 2 из 3 Музей археологического дерева в Свияжске © предоставлено музеем археологического дерева в Свияжске 3 из 3 Экспозиция музея археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске © предоставлено музеем археологического дерева "Татарская слободка" в Свияжске

Музей находится прямо на месте археологического раскопа. Тут собраны срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые, подлинные орудия труда, кожаная обувь, игрушки, кухонная утварь, лапти, циновки и даже лыжи XVI века.

Учемский музей

Музей в Учме неподалеку от Мышкина и Углича создан 20 лет назад стараниями лесника, плотника и краеведа Василия Смирнова. Экспозиция в амбарах на открытом воздухе открыта с апреля по ноябрь. Посетителей немного — всего тысяча в год.

"Нам хватает, и это абсолютно фантастическая, наша аудитория — интересующиеся люди. Чтобы сюда попасть, нужно очень этого хотеть", — говорит жена основателя музея Елена Наумова.

© предоставлено Учемским музеем Часовня в селе Учма 1 из 3 Часовня в селе Учма © предоставлено Учемским музеем © предоставлено Учемским музеем Экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви" Учемского музея 2 из 3 Экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви" Учемского музея © предоставлено Учемским музеем © предоставлено Учемским музеем Экспонат из коллекции Учемского музея 3 из 3 Экспонат из коллекции Учемского музея © предоставлено Учемским музеем 1 из 3 Часовня в селе Учма © предоставлено Учемским музеем 2 из 3 Экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви" Учемского музея © предоставлено Учемским музеем 3 из 3 Экспонат из коллекции Учемского музея © предоставлено Учемским музеем

Задача экспозиции — обратить внимание не на предмет, а на судьбу, с ним связанную. Новая выставка — "Своя лодка. Старухи о любви". История России в XX веке показана через исповеди шести вдов.

По словам Елены Наумовой, ее буквально заставил принять участие в конкурсе член Международного совета музеев (ИКОМ) России Михаил Гнедовский. И о необычном музее заговорили на международном уровне. "Номинация — это очень почетно. Так мы сами себе сделали рекламу, рассчитанную на думающих людей", — уверена Елена.

Как выбирают лучших

По правилам конкурса, участвовать могут новые институции, открывшиеся менее трех лет назад, либо те, кто масштабно обновил экспозиции. Заявку принимают только раз в три года.

Организаторы отправляют своих экспертов на место. "Явного" — он знакомится с сотрудниками, задает вопросы, осматривает экспозицию. И "тайного", о приезде которого никого не предупреждают. Россию проверяли два "явных" специалиста: директор Музея почтовой связи в финском Тампере Киммо Антила и бывший руководитель Музея естественной истории в швейцарском Невшателе Кристоф Дюфур.

© РИА Новости / Павел Лисицын Воссозданный личный кабинет первого президента России Бориса Ельцина, в котором он выступил с предновогодним обращением к гражданам в 1999 году, — часть экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге © РИА Новости / Павел Лисицын Воссозданный личный кабинет первого президента России Бориса Ельцина, в котором он выступил с предновогодним обращением к гражданам в 1999 году, — часть экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге