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2020-05-18T08:00
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Новая угроза: Катар готов развязать газовую войну
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РИА Новости

Новая угроза: Катар готов развязать газовую войну

08:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировые цены на газ упали — после теплой зимы хранилища переполнены, а пандемия еще больше подкосила спрос. В наиболее сложной ситуации — Катар, главный поставщик сжиженного природного газа. Аналитики предупреждают: чтобы справиться с последствиями кризиса, королевство может развязать ценовую войну — так же как Саудовская Аравия на рынке нефти. Чем это грозит России — в материале РИА Новости.

Трудный выбор

С начала года цены снизились почти вдвое: в Европе и США голубое топливо торгуется на минимумах с 1999 года.
"Газовый рынок не может переварить одновременно избыток предложения и теплую погоду", — предупреждал в январе основатель нью-йоркского газового хедж-фонда Statar Capital Рон Озер.
Пандемия нанесла новый удар по спросу. Это поставило Катар в очень тяжелое положение.

Королевство несет огромные убытки и вскоре окажется перед сложным выбором: сократить производство или же развязать ценовую войну, предложив потребителям большие скидки. Иначе Катар из-за сравнительно высоких цен на свое топливо лишится доли рынка и уступит лидерство Австралии.

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"Подавленный слабым спросом и большими расходами на хранение, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа может вскоре вступить в битву за рынок", — предупреждает Bloomberg.

Еще в феврале Доха перенаправила поток СПГ из охваченной коронавирусом Азии в Европу. Не помогло. Пандемия охватила и Старый Свет, там резко снизили закупки энергоресурсов.

Один из вариантов для Катара — сократить производство, но это означает крах всех амбициозных планов. В январе прошлого года королевство объявило о выходе из ОПЕК — как раз для того, чтобы сосредоточиться на СПГ. Планировали нарастить поставки с 77 до 110 миллионов тонн в год к 2024 году, а к 2027-му — до 126 миллионов тонн.
Как сообщил тогда министр энергетики Саад бен Шрид Аль-Кааби, для этого есть все ресурсы. В частности — новые участки Северного месторождения в районе города Рас-Лаффан. Кроме того, Катар к 2024 году собирается запустить четыре производственные линии для сжижения газа.
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"Сокращение экспорта лишает доходов государственный бюджет, и Австралия действительно способна потеснить Катар", — указывает Bloomberg.

Аналитики, впрочем, не исключают, что королевству в итоге все же придется умерить аппетиты. "Дефицит газовозов, приведший к росту ставок на фрахт, ощущается с 2018 года. И сейчас Катар может столкнуться с их нехваткой. В данной ситуации снижение Катаром цен на СПГ обернется удорожанием, ведь в них включаются расходы на аренду судов", — отмечает независимый промышленный эксперт Алексей Хазанов.
Если Катар все же развяжет ценовую войну, котировки могут уйти в область отрицательных значений, как это было с нефтью в апреле. Но главная неприятность в том, что добыча станет нерентабельной даже при невысокой себестоимости производства.
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Кто проиграет

Эксперты подчеркивают: попытка Катара пойти на беспрецедентное снижение цен на СПГ негативно повлияет на и без того перенасыщенный глобальный рынок. Однако Россия пострадает меньше других.

"Роль СПГ в структуре отечественных поставок относительно невелика. Что же касается трубопроводного газа, то он экспортируется на основе долгосрочных контрактов, и в случае отказа от него предусмотрены большие штрафы. Поэтому говорить о грядущей катастрофе для российского бюджета, в значительной мере формирующегося за счет доходов от продажи углеводородов, преждевременно", — уверен Хазанов.

Как поясняет экономист, Катар мог обрушить доходы России от экспорта газа, если бы построили газопровод из королевства в Турцию и там соединили с проектировавшимся Nabucco, как предполагалось в первом десятилетии XXI века. Однако проекту помешали внешнеполитические разногласия Катара с Саудовской Аравией и гражданская война в Сирии. В Лету канул и сам Nabucco, уступив место "Турецкому потоку".
Первыми же от действий Катара пострадают американцы, в последние годы активно продвигавшие СПГ в европейские страны. Эта стратегия завела в тупик: европейские потребители отказываются от заокеанского сырья, поскольку им гораздо выгоднее покупать природный газ в России.
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СПГсжиженный природный газТурецкий потокОПЕККатарЕвропаСШАЭкономика
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