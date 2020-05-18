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2020-05-18T08:00
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"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
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РИА Новости

"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака

08:00 18.05.2020
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Наращивание военного присутствия в Сирии, опасность побега боевиков ИГ* из тюрем, сложности во взаимодействии с Россией и влияние пандемии коронавируса — ведущий генеральный инспектор Министерства обороны США Шон В. О’Доннелл отчитался перед конгрессом о ходе операции "Непоколебимая решимость". В 134-страничном докладе — почти все вызовы, с которыми американцы в этом году столкнулись в Сирии и Ираке. О том, что их беспокоит больше всего, — в материале РИА Новости.

Из Ирака — в Сирию

Главным событием первого квартала 2020-го, переломившим ситуацию на Ближнем Востоке, О’Доннелл назвал ликвидацию иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.
© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Напомним, 3 января американский дрон уничтожил ракетой его автомобиль в международном аэропорту Багдада. Это поставило США и Иран на грань полномасштабной войны, однако Тегеран ответил относительно сдержанно, разгромив американские военные объекты в Ираке. Доклад подтверждает, что тогда были ранены более 100 американцев.
На убийство Сулеймани крайне негативно отреагировал Ирак. По стране прокатилась волна акций протеста, власти потребовали вывести американские войска, на что получили жесткий отказ. Тем не менее, отмечает О’Доннелл, США значительно сократили присутствие в Ираке и с начала года передали местным военным пять баз — Аль-Каим, Кайяра, оперативный штаб Найнава, К-1 и Ат-Такаддум.
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Часть персонала перевели на другие объекты, а часть перебросили в Сирию — в частности, подразделения огневой поддержки и медицинские отряды. Численность американских войск в Заевфратье значительно выросла. Последний конвой с техникой и вооружением ушел из Ирака в Сирию 13 мая — в сторону военных баз США в провинции Хасеке.

Нефтяной вопрос

“Хотя Дональд Трампа не раз заявлял о завершении операции в Сирии, мы наблюдаем прямо противоположное — усиление воинских контингентов, — рассказывает РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — Полагаю, что США готовят некую новую концепцию присутствия. Они не могут смириться с тем, что Дамаску покровительствует Россия. Успехи наших Вооруженных сил воспринимаются как укор всей политике Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Сирия остается важным для США полигоном, позволяющим конкурировать с Россией и доставлять Москве определенные неприятности”.
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Эксперт подчеркивает, что, помимо политики, Соединенные Штаты в Сирии интересует нефть. Все те ресурсы, которые можно было выкачать из Ирака, уже давно находятся под американским протекторатом. А вот полностью освоить нефтяные месторождения Сирии пока не успели. Судаков напомнил, что демократы регулярно упрекают Трампа в огромных расходах на бессмысленные войны на Ближнем Востоке. Специалист считает, что сирийским черным золотом президент США попытается хотя бы частично отбить эти деньги.
Это отметил в докладе и О’Доннелл. В документе прямо говорится, что главная цель операций против ИГ* в Заевфратье — обеспечение безопасности нефтяных и газовых месторождений, контролируемых СДС и коалицией. Таким образом, официальные лица США подтвердили, что фактически занимаются в Сирии бизнесом, а не борьбой с терроризмом.

Опасность побега

Тем не менее "Исламскому государству"* в документе тоже уделили внимание. О’Доннелл утверждает, что террористическая организация сохраняет "низкоуровневую активность" как в Ираке, так и в Сирии, и не способна удерживать территории. Боевики окончательно перешли к тактике засад и рейдов. В Ираке они сейчас нападают в основном в пустынных и горных районах к северу и западу от Багдада. В Сирии — только в провинциях Дейр эз-Зор, Хасеке и Ракка.
© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия
Однако говорить о полной победе над ИГ* не приходится. По данным Разведуправления Минобороны США, у организации восстанавливаются мобилизационные способности, вновь появилась возможность вербовать местных жителей. Общую численность боевиков в Сирии и Ираке американские аналитики оценивают в 14-18 тысяч штыков.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПленные бойцы "Исламского государства" в следственном изоляторе сирийских спецслужб
Пленные бойцы Исламского государства в следственном изоляторе сирийских спецслужб
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Пленные бойцы "Исламского государства" в следственном изоляторе сирийских спецслужб
Особую опасность, по мнению О’Доннелла, представляют тюрьмы, в которых содержатся пленные боевики и члены их семей. Всего в лагерях около десяти тысяч террористов. Риск побегов очень велик — тем более если курды из СДС ослабят их охрану, как это уже было во время турецкой операции "Источник мира". По мнению коалиции, это "один из самых существенных вызовов операции против ИГ*".

Местные недовольны

Пентагон считает, что относительное затишье на Ближнем Востоке в марте — апреле вызвано пандемией коронавируса. Армии государств, участвующих в борьбе с терроризмом, значительно снизили активность. Боевики, напротив, получили возможность зализать раны и перегруппироваться. Генеральный инспектор уверен, что летом-осенью от них стоит ждать сюрпризов.
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Вместе с тем он отмечает, что с начала года участились инциденты между российскими и американскими военными. Речь идет о создании помех друг другу и блокировании маршрутов движения патрулей и конвоев.
"Воздушное и сухопутное вмешательство России на северо-востоке Сирии продолжается. Но это не мешает сбору разведданных и операциям коалиции против ИГ*”, — подчеркнул О’Доннелл.
В докладе отдельно говорится об усилении враждебности к американским военным со стороны мирных сирийцев. Конвои армии США регулярно забрасывают камнями, на пути их следования устанавливают баррикады. И дальше будет только хуже.
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"Чтобы агрессор надолго задержался в чужой стране, у него должна быть социальная база, — объясняет РИА Новости президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Без поддержки населения сохранить контроль над территорией можно, только разместив воинские контингенты во всех населенных пунктах, как делали немцы в оккупированных районах СССР. Таких возможностей у американцев нет".
Поддержать США в Сирии могли только курды, но их предали. Сейчас они не прочь перейти под знамена официального Дамаска. Политологи сходятся в том, что рано или поздно американцам все же придется убраться из Сирии. Им там уже никто не рад.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииКонстантин СивковДональд ТрампМинистерство обороны СШАБагдад (город)СирияБезопасность
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