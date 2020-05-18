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Туризм
2020-05-18T08:00
https://ria.ru/20200518/1571499957.html
Тест на COVID-19 в подарок? Новые правила речных круизов по России
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РИА Новости

Тест на COVID-19 в подарок? Новые правила речных круизов по России

08:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТеплоходы на речной пристани
Теплоходы на речной пристани
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Экспресс-тесты на COVID-19, измерение температуры, социальное дистанцирование, экипаж в масках и тотальная дезинфекция — все это может ждать путешественников на борту теплоходов после открытия туристической речной навигации. Когда это произойдет, неизвестно, но судовладельцы и туроператоры надеются на лето. О том, как изменятся круизы после пандемии, — в материале РИА Новости.

Теплоход — не обсерватор

Тест на коронавирус в подарок, за круиз-то вы уже заплатили — так, скорее всего, встретят туриста на борту теплохода этим летом. Пока продолжается перебронирование майских туров, июньские — под вопросом. Наиболее вероятная дата открытия навигации, по мнению экспертов, — 1 июля.
Операторы круизов разрабатывают новые маршруты, география страны позволяет продлить хождение по рекам до ноября включительно. Важная задача: не допустить превращения теплоходов в плавучие обсерваторы, как это случилось, например, с океанским лайнером Diamond Princess, где заразились коронавирусом более 700 человек из 3711 находившихся на борту.
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Река или море

В речных компаниях напоминают, что в ходе подготовки к навигации изучили опыт морских круизов — там столкнулись с эпидемией на ее начальном этапе.
Да и масштаб не тот: "150-200 человек на теплоходе длиной 100 метров, а на 300-метровом океанском лайнере, который, правда, выше, в 20-30 раз больше пассажиров, — говорит генеральный директор круизного центра Андрей Михайловский. — На наших судах люди много времени проводят на свежем воздухе, заходят лишь в каюту, на ночь, и в ресторан".
По его словам, социальное дистанцирование было на речных круизах и раньше.
Кроме того, отмечают эксперты, правила для туристического флота строже, чем, например, для гостиниц и даже санаториев: уборка два раза в день, дезинфекция и так были обязательны. Да и антибактериальные средства на многих теплоходах появились уже пару лет назад.
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Что ждет пассажиров на борту и перед посадкой

"Все наши суда оснащены бесконтактными санитайзерами для дезинфекции рук, передвижными бактерицидными лампами, бесконтактными термометрами, — рассказывает Илья Суховольский, заместитель гендиректора крупной круизной компании. — Предусмотрены дополнительные процедуры при регистрации на рейс и посадке на теплоход. Измерение температуры бесконтактным методом станет обязательным для всех гостей и членов экипажа".
С экспресс-тестами на коронавирус пока не ясно. В одной компании сказали, что они будут обязательно. В другой — "рассматривают возможность их закупки или получения справок от пассажиров об исследовании на COVID-19". Также там опросили клиентов: большинство (более 73 процентов) готовы к такой проверке перед посадкой.
Во всех фирмах уверяют: на борту обязательно есть квалифицированный медицинский работник, необходимый запас лекарств, изолятор.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Группы туристов на речной пристани Углича

Обед по сменам

Рестораны работать будут. Более того, нельзя сказать, что туристов ждут какие-то кардинальные нововведения.

"На круизных судах уже была практика питания "по сменам", то есть в несколько заходов по графику, — уточняет Илья Суховольский. — Так мы обеспечим социальную дистанцию для наших гостей".

При этом, начиная с первого дня путешествия, за пассажирами в ресторанных залах закрепят определенные столы. Такое было и до пандемии. Но если раньше вместе могли оказаться незнакомые люди, то в этом году на многих теплоходах введут правило: один стол — одна каюта (или семья).
А вот на шведский стол рассчитывать не стоит. Как и в отелях, на судах от этого формата планируют отказаться.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРесторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир"
Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Развлечения на борту

Вопрос с общественными пространствами еще не решен. Все зависит от рекомендаций Роспотребнадзора и Международной ассоциации круизных компаний (CLIA).

"Сотрудники, контактирующие с туристами, будут в масках и перчатках, — объясняет в памятке круизный оператор по Волге. — Исключение — для артистов-аниматоров, работающих далее двух метров от зрителей".

Сейчас обсуждают дополнительные стандарты для круизного рынка. Масочный режим на большинстве теплоходов, видимо, станет обязательным.
Некоторые развлечения обещают "доставить" прямо в каюту. "Разрабатываем специальное мобильное приложение и бортовую систему, чтобы гости могли не только заказать еду, напитки, но и посмотреть фильмы, послушать путевую информацию, узнать план экскурсионной программы и распорядок дня, — говорит Илья Суховольский. — И все это без дополнительных контактов с администратором и членами экипажа".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВиды города Углич Ярославской области
Виды города Углич Ярославской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Виды города Углич Ярославской области

Новые осенние программы

По словам Андрея Михайловского, операторы в ближайшую неделю-полторы ждут информацию о сроках навигации и указания от Роспотребнадзора. "Главное, чтобы они были применимы, — говорит эксперт. — Нам бы не хотелось превращать теплоходы в некие закрытые объекты, плавучие больницы. Важно, чтобы отдых не пострадал".
Круизные компании разрабатывают новые осенние программы вплоть до ноября. Например, рейсы на остров Валаам со специальной развлекательной программой, посиделками с глинтвейном и в пледах на палубах. Анонсировали южные круизы с посещением виноградников, заводов шампанских вин, дегустацией меда. Причем на новом теплоходе, способном ходить и по рекам, и по морям.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмкруизыВалаам
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