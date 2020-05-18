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РИА Наука
2020-05-18T09:00
https://ria.ru/20200518/1571487240.html
В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/60/1556876066_0:0:8738:4915_1036x0_80_0_0_9634beb2d1d1d5c9a7e79b7b7e2876f7.jpg
РИА Новости

В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации

09:00 18.05.2020
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© Depositphotos / pixdesign123Система кровообращения ног
Система кровообращения ног
© Depositphotos / pixdesign123
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Уникальный метод лечения ишемии и других заболеваний, связанных с сосудистыми патологиями, создали ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По словам авторов, методика позволяет не только улучшить состояние сосудов, но даже сформировать новые взамен пораженных. Результаты опубликованы в сборнике Международной федерации биомедицинской инженерии.
Ишемическая болезнь сосудов нижних конечностей, особенно распространенная среди пожилых людей, сопровождается, как правило, сильными болями. В большинстве случаев ее лечение возможно только путем сложного хирургического вмешательства.
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Еще с конца восьмидесятых годов двадцатого века ученые СамГМУ развивают идею лечения искусственной гравитацией, создаваемой на короткорадиусной центрифуге. Внутри нее пациент фиксируется в лежачем положении так, что ось вращения аппарата располагается в области головы. Под действием центробежных сил кровь приливает к ногам, насыщая не только основной канал сосуда, но и его ветви — так называемые коллатерали.
Регулярная "тренировка" коллатералей на центрифуге может привести не только к их расширению, что компенсирует сужение основного канала, но, как объяснили ученые, даже к формированию нового здорового сосуда. По их словам, к настоящему моменту проведено уже более 3500 успешных испытаний.
Специалистам СамГМУ и Самарского университета удалось усовершенствовать метод, разработав и встроив в центрифугу систему беспроводной регистрации биомедицинских сигналов организма. По словам ученых, это обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту, что значительно повышает эффективность процедур.
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"Мультипараметрическая оценка состояния сосудистой системы происходит благодаря считыванию электрокардиографического и фотоплетизмографического сигналов. Непрерывный мониторинг позволяет задавать оптимальную частоту вращения центрифуги", — объяснил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Сергей Акулов.
По словам ученых, подход оказывается крайне полезен не только при лечении сосудистых заболеваний, но и в травматологии и ортопедии, а также как часть комплексного лечения гипертонической болезни, эректильной дисфункции, воспаления придатков матки и ряда других патологий.
"Курс лечения состоит из 10-15 сеансов, длительность процедуры — от 7 до 15 минут. Положительный эффект длится до 6 месяцев, затем можно повторить. У метода есть ряд противопоказаний, но индивидуальная настройка процедуры позволяет лечить граждан даже девяностолетнего возраста — такой опыт у нас есть", — отметил заведующий кафедрой хирургических болезней №1 СамГМУ, профессор Игорь Макаров.
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Центрифуги короткого радиуса используются в крупных исследовательских центрах по подготовке космонавтов, но, как объяснили ученые СамГМУ, вполне возможна их установка в любом медицинском учреждении – для этого требуется лишь комната 3-4 метра в диаметре.
Центр гравитационной терапии работает в Клиниках СамГМУ с 2003 года. В 2006 году за создание гравитационной терапии, признанной новым направлением в медицине, коллектив ученых во главе с академиком РАН Геннадием Котельниковым получили премию Правительства РФ.
В планах научного коллектива – дальнейшее повышение эффективности терапии за счет накопления и уточнения данных по разным возрастным группам пациентов.
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