Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в мае 1977 года.
ИКОМ – всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Деятельность ИКОМ направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального.
Организация, созданная в 1946 году, насчитывает 40 тысяч членов в 141-й стране мира.
До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход.
В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев.
В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно ИКОМ разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В этот год ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предвосхищает Международный день музеев.
Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные или в течение недели. В свой международный день музеи проводят мероприятия, связанные с главной темой праздника. Ежегодно тема международного дня музеев вырабатывается экспертной сетью ИКОМ.
В 2019 году Международный совет музеев выбрал тему "Музеи как центры культуры: будущее традиции".
В 2020 году была выбрана тема "Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия". По мнению ИКОМ, музеи должны стать объединяющей площадкой, которая позволит одновременно отобразить разнообразие общественных мнений и создать инструменты, позволяющие определить и преодолеть предвзятость в отношении некоторых экспозиций.
В связи с распространением COVID-19 и закрытием большинства музеев в различных странах мира, ИКОМ решил сосредоточить внимание на организации мероприятий онлайн.
Музейная деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с положениями федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", который был принят 24 апреля 1996 года.
В 2013 году для экспонирования произведений искусства из крупных музеев в регионах России был создан передвижной фонд ведущих российских музеев. В рамках этого проекта выставочные проекты создаются адресно каким-либо крупным федеральным музеем для одного или нескольких небольших региональных.
В середине 1990-х годов в России появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились в заметное явление музейной жизни. Виртуальный музей (от virtual – возможный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Преимущество такого ресурса в том, что любой желающий, имеющий выход в интернет, сможет из любой части света посмотреть постоянную экспозицию музея, не выходя из дома, что особенно удобно людям с ограниченной возможностью передвижения.
В последние годы цифровизация музейного наследия стала важным направлением работы для музеев России.
С апреля 2017 года стартовала платформа "Артефакт", благодаря которой все музеи в РФ имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям.
С 1 января 2015 года российские музеи стали бесплатными для детей, вне зависимости от их гражданства.
С 1999 года в Москве проводится фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела.
Сегодня это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в различных программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Помимо деловой программы форум включает экспозиционную часть, культурную программу, а также конкурс для музеев-участников.
В 2020 году фестиваль пройдет в новом цифровом формате.
Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих странах мира проводится акция "Ночь музеев". В России организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз "музейной ночи" – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посетить выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.
В России первым для ночных посетителей свои двери распахнул Красноярский музейный центр в 2002 году, в 2007 году к акции присоединилась Москва. С 2008 года "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной и проводится в третьи выходные мая. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России.
В 2019 году акция "Ночь музеев" прошла в ночь с 18 на 19 мая. Мероприятия посетили более 2,5 миллионов человек по всей России.
В Москве в рамках акции полмиллиона человек провели ночь в музее, а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей.
В 2020 году акция прошла 16 мая. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия "Ночи музеев" перенесены в режим онлайн. На официальной странице акции в этот день прошли прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников