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Международный день музеев
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РИА Новости

Международный день музеев

00:32 18.05.2020
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© Владимир АстапковичМузейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
© Владимир Астапкович
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в мае 1977 года.
ИКОМ – всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Деятельность ИКОМ направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального.
Организация, созданная в 1946 году, насчитывает 40 тысяч членов в 141-й стране мира.
До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход.
В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев.
В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно ИКОМ разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В этот год ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предвосхищает Международный день музеев.
Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные или в течение недели. В свой международный день музеи проводят мероприятия, связанные с главной темой праздника. Ежегодно тема международного дня музеев вырабатывается экспертной сетью ИКОМ.
В 2019 году Международный совет музеев выбрал тему "Музеи как центры культуры: будущее традиции".
В 2020 году была выбрана тема "Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия". По мнению ИКОМ, музеи должны стать объединяющей площадкой, которая позволит одновременно отобразить разнообразие общественных мнений и создать инструменты, позволяющие определить и преодолеть предвзятость в отношении некоторых экспозиций.
В связи с распространением COVID-19 и закрытием большинства музеев в различных странах мира, ИКОМ решил сосредоточить внимание на организации мероприятий онлайн.
Музейная деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с положениями федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", который был принят 24 апреля 1996 года.
В 2013 году для экспонирования произведений искусства из крупных музеев в регионах России был создан передвижной фонд ведущих российских музеев. В рамках этого проекта выставочные проекты создаются адресно каким-либо крупным федеральным музеем для одного или нескольких небольших региональных.
В середине 1990-х годов в России появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились в заметное явление музейной жизни. Виртуальный музей (от virtual – возможный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Преимущество такого ресурса в том, что любой желающий, имеющий выход в интернет, сможет из любой части света посмотреть постоянную экспозицию музея, не выходя из дома, что особенно удобно людям с ограниченной возможностью передвижения.
В последние годы цифровизация музейного наследия стала важным направлением работы для музеев России.
С апреля 2017 года стартовала платформа "Артефакт", благодаря которой все музеи в РФ имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям.
С 1 января 2015 года российские музеи стали бесплатными для детей, вне зависимости от их гражданства.
С 1999 года в Москве проводится фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела.
Сегодня это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в различных программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Помимо деловой программы форум включает экспозиционную часть, культурную программу, а также конкурс для музеев-участников.
В 2020 году фестиваль пройдет в новом цифровом формате.
Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих странах мира проводится акция "Ночь музеев". В России организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз "музейной ночи" – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посетить выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.
В России первым для ночных посетителей свои двери распахнул Красноярский музейный центр в 2002 году, в 2007 году к акции присоединилась Москва. С 2008 года "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной и проводится в третьи выходные мая. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России.
В 2019 году акция "Ночь музеев" прошла в ночь с 18 на 19 мая. Мероприятия посетили более 2,5 миллионов человек по всей России.
В Москве в рамках акции полмиллиона человек провели ночь в музее, а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей.
В 2020 году акция прошла 16 мая. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия "Ночи музеев" перенесены в режим онлайн. На официальной странице акции в этот день прошли прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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