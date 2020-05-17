В Чечне с 18 мая возобновит работу общественный транспорт

ГРОЗНЫЙ, 17 мая – РИА Новости. Общественный транспорт, работа которого была приостановлена две недели назад из-за коронавируса, заработает в Общественный транспорт, работа которого была приостановлена две недели назад из-за коронавируса, заработает в Чечне с понедельника, сообщил министр транспорта и связи республики Рамзан Черхигов.

Власти Чечни с 3 мая приостановили работу городского и пригородного общественного транспорта в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Жители Чечни, имеющие пропуск оперативного штаба на посещение магазинов и аптек, пользовались в основном услугами такси, без пропуска таксисты не принимали заявки.

"Общественный транспорт в Чеченской Республике начнет работать с 18 мая, это касается как городских, так и пригородных маршрутов", - написал министр на своей странице в Instagram

По его словам, пассажиры обязательно должны иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение и защитную маску на лице, без соблюдения данных требований транспорт не будет обслуживать пассажиров.

Министр отметил, что весь парк общественного транспорта, обслуживающий население, проходит ежедневную дезинфекцию и это" значительно минимизирует риски заражения пассажиров".

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 15 мая объявил о начале первого этапа снятия режима ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19, он продлится до 27 мая.

Первый этап предусматривает начало работы магазинов непродовольственных товаров площадью не более 100 кв. метров, автосервисов, автомоек и заправок. При этом режим самоизоляции в республике сохраняется.