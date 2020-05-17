Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds ("Снегири" - ред.) разбился близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, о судьбе экипажа неизвестно, сообщили ВВС страны.
"Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолет канадских сил Snowbirds потерпел крушение в окрестностях (города - ред.) Камлупс, Британская Колумбия. Наша приоритетная задача в настоящее время - определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб", - говорится в заявлении канадских ВВС в Twitter.
Аэропорт Камлупса в Twitter сообщил, что к месту крушения отправились экстренные службы и спасательные воздушные суда.
Очевидец сообщил телеканалу Global News, что самолет разбился почти сразу после взлета. По его словам, пилот катапультировался.