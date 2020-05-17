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2020-05-17T23:29
https://ria.ru/20200517/1571588229.html
Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия
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РИА Новости

Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия

23:29 17.05.2020
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CC BY 2.0 / ph-stop / SnowbirdsСамолеты пилотажной группы Snowbirds Королевских ВВС Канады
Самолеты пилотажной группы Snowbirds Королевских ВВС Канады
CC BY 2.0 / ph-stop / Snowbirds
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds ("Снегири" - ред.) разбился близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, о судьбе экипажа неизвестно, сообщили ВВС страны.
"Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолет канадских сил Snowbirds потерпел крушение в окрестностях (города - ред.) Камлупс, Британская Колумбия. Наша приоритетная задача в настоящее время - определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб", - говорится в заявлении канадских ВВС в Twitter.
Аэропорт Камлупса в Twitter сообщил, что к месту крушения отправились экстренные службы и спасательные воздушные суда.
Очевидец сообщил телеканалу Global News, что самолет разбился почти сразу после взлета. По его словам, пилот катапультировался.
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Британская КолумбияКанадаВ мире
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