Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

"Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) "Одна страна, две системы" и статуса этой территории", - подчеркнул он.