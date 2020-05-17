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2020-05-17T23:13
https://ria.ru/20200517/1571588109.html
Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
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РИА Новости

Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

23:12 17.05.2020 (обновлено: 23:13 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попытка КНР вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге может рассматриваться как вмешательство в его автономию и повлечь пересмотр США взгляда на соглашение с КНР по статусу Гонконга.
"Недавно мне стало известно, что китайское правительство пригрозило вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге. Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир", - заявил Помпео, его слова приводит пресс-служба госдепа.
"Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) "Одна страна, две системы" и статуса этой территории", - подчеркнул он.
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Майк ПомпеоГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Обнаглели. Сначала пусть помпео всему миру компенсирует убытки из-за американского короновируса
17 мая, 23:21
Andrew Noname
4800000
Сначала пусть США сами прекратят вмешиваться в работу СМИ, в том числе и наших, и не только на своей территории.
17 мая, 23:21
Андрей Романов
2900000
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