Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек

ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании без учета данных Северной Ирландии за сутки увеличилось на 117, до 34 636 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3 142, до 243 303, сообщил в воскресенье министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Алок Шарма.
Как отметил министр, из-за технических проблем Северная Ирландия не смогла вовремя предоставить статистку за минувшие сутки.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 468 человек, новых случаев заболевания – 3 451.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.