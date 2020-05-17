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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T23:05
https://ria.ru/20200517/1571587986.html
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек

23:05 17.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании без учета данных Северной Ирландии за сутки увеличилось на 117, до 34 636 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3 142, до 243 303, сообщил в воскресенье министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Алок Шарма.
Как отметил министр, из-за технических проблем Северная Ирландия не смогла вовремя предоставить статистку за минувшие сутки.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСеверная ИрландияВОЗВеликобританияВ мире
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